Egymilliárd dolláros amerikai légvédelmi rakétarendszer-komponenseket vesz a Magyar Honvédség

Mérő László szerint a valóság csak nagyon ritkán rombolja le a politikai látványvilágot.

nagyon jó tapasztalatai voltak még a sokat szidott János-kórházzal is, tudniillik meggyógyult. Igaz, hogy potyogott a vakolat, de nem érdekelte különösebben, mert jobban lett. "Nem attól gyógyul meg az ember, hogy finom a kaja, nem nyikorog az ágy, és nem lógnak az ajtók, hanem attól, hogy az orvos odafigyel rá, és a megfelelő terápiát alkalmazza. Lehet, hogy az orvos és a személyzet zihál a túlterheltségtől, de ez a beteget nem feltétlenül izgatja, őt ugyanis a saját gyógyulása érdekli" magyarázta.

A szabályok is olyanok voltak, hogy nem mehetsz ki, kivéve, hogyha dolgod van, – de azt te döntöd el, mikor van dolgod; nem találkozhatsz emberekkel, kivéve, ha már nagyon hiányoznak, érzékeltette a 24.hu-nak adott interjújában a járvány elleni küzdelem relatív voltát Mérő László . A matematikus, pszichológus szerint Müller Cecília e szempontból telitalálat volt: hol ezt mondta, hol azt, mint egy kedves, szenilis nagymama, és mikor eljutott a nyunyókáig, az maga volt a tökély. Mérő László nem csodálja, hogy Orbán Viktor az alacsony fertőzöttséget saját sikerként hirdette meg, de szerinte érdemes megnézni, mit is tett lényegében. A legmarkánsabb a kijárási korlátozás, ami nem is volt az valójában. És miközben még nincs is vége a vírushelyzetnek, máris rengeteg ember vesztette el az állását nagyon rövid idő alatt - olyanok, akiket nem fog felszívni a külföld. A gazdasági visszaeséssel viszont nehezen tud mit kezdeni Orbán politikailag, hiszen eddig csak konjunktúrában kormányzott. Mérő László szerint sokan szavaznak rá, akik nem kedvelik, de féltik a konjunktúrát. Egyelőre azonban az élet a miniszterelnököt igazolja. Például amikor bedobta a május 3-át, mint tetőzési dátumot. Mérő László azt valószínűsíti: valamelyik modell azt mutatta, hogy azon a héten tetőzés lehet, és bár nem mehetett biztosra, Orbán megkockáztatta, hogy ezt így kijelenti. A helyében a matematikus-pszichológus is ezt csinálta volna, kár lett volna bonyolítani az életet, az a hét tuti, akkor május ötödike is május harmadikán van. És Orbánnak bejött az is, hogy az egészségügyi rendszer is kibírta a nyomást. Mérő Lászlónak például