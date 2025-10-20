Ankara légvédelmi rakétarendszereket venne Moszkvától

Orosz Sz-400-as Triumf típusú légvédelmi rakétarendszerek törökországi szállításáról tárgyalt a múlt héten Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök - közölte szerdán az Izvesztyija című, a Kremlhez közelálló napilap. Az értesülést a lapnak Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő és Szergej Sojgu védelmi miniszter is megerősíttette.