A tömeges orosz rakétatámadások kiemelten a civil célpontok ellen irányuló védelem legfontosabb eszközéről az ukrán elnök múlt pénteki washingtoni útján született hosszútávú megállapodás.
A Norvégiában tartózkodó honvédelmi miniszter szerint augusztustól már hatékony és magasszínvonalú lesz hazánk légvédelme.
Sébastien Lecornu francia és Guido Crosetto olasz védelmi miniszter telefonon egyeztetett pénteken a szállítás véglegesítéséről, amelyről hetek óta folytak tárgyalások.
A magyar miniszter szerint számos ország számtalan lehetőséget vizsgálták, de az amerikai nagykövet közölte: két éve már ezen a projekten dolgoznak.
Orosz Sz-400-as Triumf típusú légvédelmi rakétarendszerek törökországi szállításáról tárgyalt a múlt héten Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök - közölte szerdán az Izvesztyija című, a Kremlhez közelálló napilap. Az értesülést a lapnak Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő és Szergej Sojgu védelmi miniszter is megerősíttette.