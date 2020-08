Sem a fiatal fideszesek, sem az ifjú kereszténydemokraták nem ítélik el a fehéroroszországi erőszakot

A külügyminiszter közölte: szerdán hosszasan egyeztetett lett kollégájával a belorusz fejlemények ügyében.

Az európai politikai közvéleményt most leginkább a belorusz fejlemények érdeklik – írta csütörtök délelőtt Szijjártó Péter a Facebook-oldalán. A külügyminiszter hozzátette: „tegnap hosszasan egyeztettünk Edgars Rinkēvičs, lett kollégámmal. Egyértelművé vált, hogy hasonló a helyzetértékelésünk. Abban vagyunk érdekeltek, hogy olyan, párbeszéden alapuló EU-s döntések szülessenek, amelyek nem lehetetlenítik el Belarusz és az Európai Unió jövőbeli kapcsolatépítését, valamint nem vetik vissza a Keleti Partnerség programot sem.”

Fehéroroszországban a vasárnapi elnökválasztás előzetes eredményeinek közzétételét követően kezdődtek tüntetések . A hivatalos, de az ellenzék által vitatott adatok szerint Aljakszandr Lukasenka hivatalban lévő államfő 80,08 százalékot, míg legfőbb ellenfele, Szvjatlana Cihanouszkaja 10,09 százalékot szerzett. Cihanouszkaja választási csalásra hivatkozva kijelentette, hogy nem fogadja el a közzétett eredményeket, és saját magát tartja a választás győztesének, majd nem sokkal később, hatósági nyomásra, elhagyta az országot, és a választási eredmény elfogadására, valamint a tüntetések beszüntetésére szólította fel híveit. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Michelle Bachelet is elítélte szerdán a fehérorosz biztonsági erők békés tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépését. Andrzej Duda lengyel és Gitanas Nauseda litván elnök is a demokratikus elvek betartására szólította fel a minszki hatóságokat. Heiko Maas német külügyminiszter szorgalmazta, hogy az Európai Unió újra vezessen be szankciókat Fehéroroszországgal szemben. Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítési biztos közös közleményükben aránytalannak és elfogadhatatlannak nevezték a „békés tüntetők ellen alkalmazott állami erőszakot”. A hvg.hu korábban több csatornán is megkereste a kormányt, azt firtatva: gratulált-e Orbán Viktor miniszterelnök az újraválasztott fehérorosz elnöknek. De hiába kapott e-mailt a Kormányzati Tájékoztatási Központ, illetve a kormányfő sajtófőnöke, Havasi Bertalan is, válasz nem érkezett . Orbán egyébként két hónapja, június 5-én Minszkben járt a fehérorosz elnöknél és megtiszteltetésnek nevezte, hogy ő az első magyar miniszterelnök, aki hivatalos látogatást tesz Fehéroroszországban. Azt közölte szó szerint, „régóta tartoztunk ezzel a látogatással”. Jelezte, hogy Lukasenka utoljára 1994-ben járt Magyarországon és reményét fejezte ki, hogy ez változni fog. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a két ország között nincs semmilyen rendezetlen vitás kérdés, nincs politikai érdekütközés, a tisztelet kölcsönös. A magyar kormányfő reményét fejezte ki, hogy találkozója előrelépést jelent a két ország viszonyában. Ami pedig különösen sajátos kijelentés volt a magyar kormányfőtől az Európa utolsó diktátoránál tett látogatása során, Orbán Viktor kijelentette: „Magyarország azt az álláspontot képviseli, hogy az Európai Unió végre szüntesse meg a Fehéroroszországgal szembeni szankciókat”.