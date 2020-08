Négy napra feltámadnak a papírreceptek

Megállapodtak abban is, hogy egyetlen közös jelöltet indítanak minden egyéni választókerületben a Fidesz ellen a 2022-es országgyűlési választáson.

A jobbikos Bíró László személyében egyetlen közös jelöltet állítanak az ellenzéki pártok az idén július 10-én, motorbalesetben elhunyt fideszes országgyűlési képviselő, Koncz Ferenc megüresedett helyére a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6-os választókerületben október 11-re kitűzött időközi választáson – jelentette be csütörtökön közös közleményben a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért Párt. Azt írták: „az ellenzéki pártok, meghallva a választóik akaratát megkezdték a hivatalos egyeztetéseket pártelnöki szinten a 2022-es országgyűlési választásra való felkészülésre. Már az első találkozón a DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd elnökei kinyilvánították azon szándékukat, hogy mind a 106 egyéni választókerületben egy jelöltet állítanak a hatalom jelöltjével szemben, és győzelem esetén a közösen elfogadott program és elvek alapján együtt kívánnak kormányozni Magyarország érdekében. A pártelnökök megállapodtak abban, hogy az ország érdekében közös programot alkotnak, és az egyéni képviselőjelöltek kiválasztásánál a tárgyalásos út mellett az előválasztás intézményét is legitim eszköznek tekintik.”azt a több forrásból is megerősített információt, hogy a Fidesz-KDNP Koncz Zsófiát, a motorbalesetben elhunyt képviselő, Koncz Ferenc lányát indítja el a körzetben. Ezt augusztus 20-a után akarták bejelenteni, de cikkünk megjelenésének másnapján közleményt adtak ki. A kormánypártnak azért is fontos az október 11-i időközi választás, mert – legalábbis papíron – ettől függ, hogy megőrzi-e a sarkalatos törvények átírásához és az alaptörvény módosításához szükséges kétharmados többségét. De mivel Ritter Imre német nemzetségi képviselő eddig is a kormánypárttal szavazott, nincs ok kételkedni abban, hogy egy esetleges fideszes borsodi vereség esetén ő továbbra is biztosítja majd a kétharmados többséget.