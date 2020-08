Bent is, otthon is: hibrid oktatást szeretne a pedagógusok szakszervezete

Ezt úgy képzelik el, hogy egyik héten 3 , a másik héten 2 nap tantermi tanítás, a kimaradó napokon pedig távoktatás lenne.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) kéri a kormányt, hogy az oktatási intézményekre vonatkozó járványügyi protokollt legkésőbb 2020. augusztus 24-ig hozza nyilvánosságra, hogy az óvodák és az iskolák felkészülten tudják elkezdeni a 2020/21-es tanévet – vette észre a 444.hu az érdekvédők csütörtöki közleményét. Mint az a PSZ honlapján nyilvánosságra hozott dokumentumból kiderül, a szakszervezet „indokolt járványügyi helyzetben” – osztrák minta alapján – párhuzamosan online és tantermi, vagyis hibrid oktatási rend bevezetését szeretnék. A Népszava is megírta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kedden jelentette be: szeptember 1-jén hagyományos tanévkezdés lesz. Az ígérték, hogy a koronavírus-járvány miatt „az iskolák protokollt fognak kapni a járvány elleni védekezést segítő teendőkről”. A PSZ azt kéri, hogy az „oktatásirányítás” ennek kidolgozásába vonja be a szakmai, a szülői és az érdekvédelmi szervezeteket. Ennek szépséghibája lehet, hogy minderre az augusztus 20-i hosszú hétvége miatt alig néhány nap maradt. Az iskolai és óvodai nevelési területre is kiterjedő leglényegesebb javaslatok: