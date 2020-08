Vodkás üveg, hipós flakon, papucsok – Tetőzik a tiszai szemétáradat

A rossz gazdasági helyzettel, illetve azzal magyarázták a lépést, hogy megromlott a munkaügyi kapcsolat a szakszervezetekkel.

Pénteken tudták meg a szakszervezeti vezetők, hogy az ISD Dunaferr Zrt. felmondta a velük kötött kollektív szerződést, amelyben többek közt a dolgozói juttatásokat is rögzítik – írja a hvg.hu. A legutóbbi vita tárgya a két fél között egyrészt egy leépítésről, másrészt arról szólt, hogy a kollektív szerződésben is rögzített, úgynevezett szabadságos bér kifizetése körül idén nézeteltérés volt a felek között. Molnár László, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetője a portálnak azt mondta, a Dunaferr a rossz gazdasági helyzettel, illetve azzal magyarázta a lépést, hogy megromlott a munkaügyi kapcsolata a szakszervezetekkel, ám szerinte a rossz munkaügyi kapcsolatok nem indokolják a rossz gazdasági helyzetet, továbbá hiába romlott meg a felek közötti viszony, emiatt nem kellene felmondani egy kollektív szerződést. A kollektív szerződés egyébként maga rögzíti, hogy azt – bármelyik fél által – csak hat hónapos felmondási idővel lehet felmondani, addig a benne foglalt juttatásokat továbbra is ki kell fizetnie a cégnek. Molnár szerint a következő lépés az lesz, hogy új kollektív szerződésről fognak tárgyalni a cégvezetéssel. Arra a kérdésre, hogy ha megromlottak a kapcsolatok, akkor van-e esély egy új szerződés megkötésére, úgy válaszolt: „Kell, hogy legyen, mert ez a vállalat sorsáról fog dönteni. Szerintem ezzel a lépéssel sokkal nagyobbat ártott a vállalat a saját jövőjének, mintha korábban leültek volna tárgyalni. Ha az elmúlt években kiharcolt vívmányok csorbát szenvednek, akkor sok munkavállaló elhagyja a céget. Sőt, a bizonytalanságot látva az is valószínűsíthető, hogy a beszállítók is biztosabb partner után néznek.”