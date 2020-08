Áll a vizsgálatok elé a teniszszövetség volt főtitkára

A szövetség pénteken bejelentette: Lázár János, az MTSZ új elnöke büntető feljelentést tesz a volt főtitkár ellen.

Áll minden vizsgálat elé a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) volt főtitkára - közölte Futó Barnabás, Richter Attila jogi képviselője szombaton. Az ügyvéd azt követően nyilatkozott, hogy pénteken a szövetség bejelentette: Lázár János, az MTSZ új elnöke büntető feljelentést tesz a volt főtitkár ellen. Futó Barnabás elmondta: egyelőre nem ismerik a feljelentés tartalmát, a nyomozó hatóság nem kereste még ügyfelét. Hozzátette: Richter Attilának meggyőződése, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, ráadásul két évvel ezelőtt a szövetségnél volt egy adóhatósági vizsgálat és az sem tárt fel szabálytalanságot. Az ügyvéd szerint nem fedi a valóságot, hogy a főtitkár bűncselekményt követett volna el, "a hűtlen kezelés bűntette fogalmilag is kizárt". Az MTSZ honlapján tegnap megjelent közlemény szerint elnökségi ülésen döntöttek arról, hogyRichter Attila volt főtitkár ellen, mert elnökségi határozat, fedezet és szerződött helyszín hiányában kötötte meg az EBX-IMG LLC céggel a szerződést a WTA 250-es torna magyarországi megrendezésére, egyben kéri a hatóságot, hogy vizsgálja meg a Business Networks International Ltd. és az Emotion Gmbh cégekkel ugyancsak Richter Attila volt főtitkár által kötött ügyleteket is". Az MTSZ bejelentette azt is, hogy kezdeményezi Richter Attila visszahívását a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) és a Tennis Europe nemzetközi szervezetek tisztségviselői és bizottsági posztjairól.