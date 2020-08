Lázár feljelentést tesz, jogi eljárás indul a Magyar Tenisz Szövetség volt főtitkára ellen

A Magyar Tenisz Szövetség elnöke, Lázár János haladéktalanul büntető feljelentést tesz Richter Attila ellen, aki jelentős összeggel károsíthatta meg a szervezetet.

Három héttel ezelőtt új fejezet kezdődött a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) életében, a tagság új elnököt és tisztségviselőket választott azt követően, hogy kiderült, a korábbi vezetés több mint 3,5 milliárd forintos konszolidációt kér az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi). Ezt a folyamatot a fideszes Szűcs Lajos már nem folytathatta le, elnöki tisztségéről lemondott, őt az ugyancsak kormánypárti politikus, Lázár János váltotta a szövetség élén. Az új elnökség bele is vette magát a munkába, kedden ülést tartott, ahol több fontos döntés is született.

A szövetség a pénzügyi konszolidációját legkésőbb 2020. december 31-ig meg kívánja valósítani, emellett pedig Lázár János haladéktalanul büntető feljelentést tesz Richter Attila volt főtitkár ellen, mert elnökségi határozat, fedezet és szerződött helyszín hiányában kötötte meg az EBX-IMG LLC céggel a szerződést a WTA 250-es torna magyarországi megrendezésére. Az MTSZ egyben Richter visszahívását kezdeményezi a nemzetközi szövetség (ITF) és a Tennis Europe nemzetközi szervezetek tisztségviselői és bizottsági posztjairól.

Richtert februárban azt követően mondatták le – a hivatalos verzió szerint önként mondott le –, hogy eldőlt, a Hungarian Ladies Open WTA-tornát nem tudják megrendezni. A távozó főtitkár akkor levélben arról tájékoztatta az MTSZ elnökségét, hogy vállalja az erkölcsi felelősséget, egyúttal elismerte, hogy a februári WTA-torna kapcsán soron kívül, elnökségi egyeztetés és jóváhagyás nélkül írt alá három évre vonatkozó lízingszerződést az IMG-vel.

Lázár János éppen ezért nem ismeretlen tettes, hanem Richter ellen indít büntető feljelentést, ugyanis a korábbi főtitkár pénzügyi fedezet és elnökségi jóváhagyás nélkül írta alá a szerződést, amiért egyszemélyes felelősség terheli. Az MTSZ nemcsak ebben az egy ügyben, hanem a Business Networks International Ltd. és az Emotion Gmbh cégekkel kötött szerződések felülvizsgálatát is kéri a hatóságoktól.

Előbbi esetében Richter az MTSZ nevében Stefan Tzvetkovval között szerződést arról, hogy a bolgár exteniszező a magyarországi WTA és az ATP-tornákra játékosokat hozzon, s tanácsokat adjon. Vélhetően azt vizsgálják majd, hogy, hogy mi szükség volt erre a szerződésre, Tzvetkov és netalán Richter mennyit profitált az ügyletből. Az Emotion Gmbh-vel kötött megállapodás egy füves pályás torna megrendezéséről szólt volna, ez esetben nem lízingről, hanem a rendezési jog megvásárlásáról tárgyaltak. Mindennek tető alá hozására annak ellenére tett próbálkozást Richter, hogy van egy 2018-as kormányhatározat arról, hogy az állam nem kívánja ezt a tornát támogatni. Ebből a szerződésből sikerült kihátrálnia az MTSZ-nek, látszólag szankció nélkül. Viszont a céggel helyette kötöttek egy tanácsadói szerződést több százezer euró értékben, ami felvetheti annak a gyanúját, hogy így történt meg a kártérítés. A három ügy kapcsán nagyságrendileg több, mint egymilliárd forint közpénz sorsa lóg a levegőben. Kerestük Richter Attilát, aki azonban nem kívánt nyilatkozni.

Lapunk úgy tudja, a szövetségnek ugyancsak egymilliárd forint nagyságrendben kell pénzt visszafizetnie az Emmi-nek, mert az nem fogadott el bizonyos benyújtott számlákat. Vannak szállítók, akik felé versenyrendezés kapcsán vannak tartozásai az MTSZ-nek, ott is vannak nagyon kérdéses számlák, amiket jelenleg is vizsgálnak. S ha mindez nem lenne elég, csütörtökön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói megszállták a szövetség székházát, és az egész napot ott töltve vizsgálódtak.

Az ügyben kerestük Juhász Gábor jelenlegi főtitkárt, aki írásban válaszolt kérdéseinkre: „A szövetségnek kizárólag a sajtóból volt tudomása arról, hogy egy tagszervezet 2018 végén feljelentéssel élt a szövetség gazdálkodásával kapcsolatban, de mivel az eltelt lassan két év alatt nem történt semmilyen cselekmény ez ügyben, ezért az intézkedés váratlanul érte a munkatársakat. A kedden született elnökségi határozatokkal kapcsolatos összefüggés csak feltételezhető.” Hozzátette, az ügyben bővebb felvilágosítást nem adhat, kérdéseinkkel a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságához irányított, amely viszont folyamatban levő ügyről nem nyilatkozik.