Házilag készített buzogánnyal verte félholtra munkatársát egy testvérpár

Egy munkahelyi vita miatt támadtak a kollégájukra.

A Pest Megyei Főügyészség vádat emelt egy testvérpár ellen, akik egy sérelemért majdnem megölték egyik kollégájukat. Az ügyészség közleményében az áll: a vád szerint az elkövetők testvérek és mindketten ugyanazon a munkahelyen dolgoztak együtt a sértettel. A fiatalabb elkövető a munka során szóváltásba került a sértettel, ezt elpanaszolta bátyjának is és kérte, hogy védje meg őt. Emiatt 2018 szeptemberének egyik reggelén az idősebb testvér magához vett egy egykaros súlyzórudat, amelynek egyik végére három körmös anyát csavaroztak fel, így az buzogányszerű ütőeszközként szolgált és a testvérpár elindult munkába azzal, hogy előtte megverik a sértettet. Bevárták a szintén munkába induló sértettet a lakóhelye közelében, majd odaléptek hozzá és az idősebb testvér trágár szavak mellett ököllel arcon ütötte. Ezután a buzogányszerű súlyzórúddal több alkalommal a fején, a testén és a lábszárán is megütötte. A fiatalabb testvér kezdetben bátorította a testvérét, majd amikor látta, hogy testvére kezd túllőni a célon már kérlelte, hogy hagyja abba a verést. A bántalmazás addig tartott, amíg az időközben földre került sértett már nem kelt fel, hanem csak kérte az elkövetőket, hogy ne bántalmazzák tovább. Ekkor egy útszéli árokban a sorsára hagyták őt. A sértett a felsőtestén és a karjain könnyű sérüléseket szenvedett, fején illetve arcán azonban több csontja is eltörött, ezért közvetett életveszélyes állapot alakult ki nála. A súlyosabb következmény elmaradása pusztán a véletlen szerencsének volt köszönhető. Az ügyben az idősebb testvér ellen emberölés bűntettének kísérlete, míg a fiatalabbal szemben bűnsegédként elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Pest Megyei Főügyészség.