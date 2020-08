Áram nélkül maradt egy zalai település, egy kicsavarodott fa elszakította a vezetéket

A sértett a koponyát ért trauma következtében a helyszínen meghalt.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség indítványozta a letartóztatása meghosszabbítását annak a férfinak, aki 2020. április 18-án az esti órákban Tatabánya egyik utcáján olyan súlyosan bántalmazta a sértettet, hogy a sértett a helyszínen belehalt a sérüléseibe – írja az ügyészség . A megalapozott gyanú szerint az ittas gyanúsított 2020. április 18-án este az utcán összetalálkozott a sértettel, aki szidalmazni kezdte a gyanúsítottat, majd arcon ütötte őt. A gyanúsított az ütéstől a földre került. Miután felállt, ő is arcon ütötte a sértettet, aki elesett az ütéstől. A férfi nem hagyta abba a földön fekvő ember bántalmazását, többször is megütötte őt a fején. A sértett a koponyát ért trauma következtében a helyszínen meghalt. A nyomozó hatóság a férfit halált okozó testi sértés bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként. A főügyészség indítványozta, hogy a járásbíróság a gyanúsított letartóztatását két hónappal hosszabbítsa meg, tekintettel arra, hogy vele szemben továbbra is fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint az, hogy szabadlábra kerülése esetén a bizonyítást veszélyeztetné, így különösen a kihallgatandó tanúkat jogellenesen befolyásolná.