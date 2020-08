Koronavírus: 32 új fertőzöttet, senki nem vesztette életét

A Semmelweis Egyetem rektora azt jósolja, még idén befuthat Magyarországra a koronavírus elleni vakcina.

Most nem állhat úgy le az élet, ahogy tavasszal: a gyerekeknek iskolába, a nagyobbaknak egyetemre, a felnőtteknek dolgozni kell menniük, és az intézkedéseknek ehhez az alapvető körülményhez kell igazodniuk, mondta Merkely Béla az ATV Egyenes beszéd című műsorában . Ami az iskolalátogatást illeti, a Semmelweis Egyetem rektora szerint jó lenne, ha az osztályon kívül a kisebbek is hordanának maszkot, illetve a csúsztatott szünet és étkeztetés is enyhítené a tömeges fertőzés kockázatát. Illetve célszerű lenne a tanárokat gyakran tesztelni: ők lehetnek a vírus lehetséges indikátorai az iskolákban. Merkely Béla abban bízik, hogy hamarabb lesz a második hullám, mint ahogy berobban az influenza. Azt viszont, hogy nálunk pontosan mikor lesz vakcina, nehéz megmondani, de a rektor szerint még idén esélyes.