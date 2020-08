225 millió adag oltóanyag felvásárlását tervezi az Európai Bizottság

Ha megállapodnak a gyártóval, az lehetővé fogja tenni, hogy valamennyi uniós tagállam megvegye az oltóanyagot. Az alacsonyabb és közepes jövedelmű országok pedig adományként kaphatják meg.

Az Európai Bizottság csütörtöki bejelentése szerint a testület 225 millió adag, koronavírus elleni oltóanyagot tervez felvásárolni a CureVac német biogyógyszerészeti vállalattól. A brüsszeli testület csütörtökön lezárta a céggel folytatott tájékozódó jellegű megbeszéléseket.

A megbeszélések egy előzetes piaci kötelezettségvállalás megkötésére irányulnak. E kötelezettségvállalás a Vészhelyzeti Támogatási Eszköz finanszírozásával jön létre, amely külön forrásokkal rendelkezik több vállalat által előállított, potenciálisan hatékony oltóanyagokból álló portfólió kialakításához. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta: a testület más oltóanyaggyártókkal is folytat tárgyalásokat, hogy megtalálják azt a technológiát, amely mindenki számára védelmet biztosít.

Az EU korábban hasonló megállapodást kötött a francia tulajdonban lévő Sanofi és a brit-svéd érdekeltségű AstraZeneca gyógyszergyártó társasággal mintegy 300 millió adag oltóanyag felvásárlására. Az unió végrehajtó testülete az amerikai Johnson & Johnson cég tulajdonában lévő Janssen Pharmaceuticával is folytat tárgyalásokat. Eközben Oroszországban már el is kezdték gyártani a SARS-CoV-2 elleni orosz védőoltást. Igaz, erről egyelőre keveset tudni. Amint azt a Népszavának egy hatósági engedélyezésben járta szakember kifejtette, egyelőre csak orosz törzskönyve van annak a vakcinának, ezért az csak Oroszországban hozható forgalomba. Magyarországra csak akkor kerülhetne a készítmény, ha az orosz oltóanyagnak lenne az Európai Gyógyszerhatóság (EMA) által kiadott törzskönyve is. Ám ahhoz, hogy ezt a vakcina megkapja, a legkedvezőbb esetben is félévre volna szükség, és csak azután alkalmazhatnák az Unió területén.