Eszméletlenre verte a fiatal nőt egy 25 éves férfi a nyílt utcán Szlovákiában

A szlovén kormány délután dönt arról, hogy "vörös listára" helyezi szomszédját, és kötelező karantént rendel el az onnan érkezők számára.

Horvátországban ismét második egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma - derült ki a válságstáb csütörtöki közleményéből. Szlovéniában is nőtt a napi új esetek száma. Horvátországban a testület jelentése szerint az elmúlt 24 órában 255-el nőtt, és elérte a 7329-et a fertőzöttek száma. Szerdán még 219 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Nem történ új haláleset, így a járvány halálos áldozatainak száma 168 maradt. A betegek közül 127-en vannak kórházban, közülük tizenegyen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1689 fő, a legmagasabb a járvány kezdete óta. A legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban, Zágrábban, illetve Split-Dalmát megyében regisztrálták. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb terjesztők. Vili Beros egészségügyi miniszter a kormány csütörtöki ülésén elmondta: az esetek számának emelkedése egyelőre nem terheli túl az egészségügyi ellátórendszert, mert a vírus főleg a fiatalok körében terjed, akiknek enyhék a tüneteik. Hozzátette: ahhoz képest, mennyi turista érkezett az országba, a fertőzöttek száma nem is olyan nagy. A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint kedden 43-al 2536-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Utoljára április 3-án regisztráltak ilyen mértékű fertőzést az országban. Új halálesetet nem történt, a járvány halálos áldozatainak száma így 129 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 17-en vannak kórházban, közülük kettőt ápolnak intenzív osztályon. Szlovéniában tizedik napja emelkedik az új fertőzöttek száma, a csütörtöki adat rekordmértékűnek számít a második hullámban. A behurcolt fertőzések többsége a népegészségügyi intézet szerint Horvátországból származik, és a fiatalok körében terjed. A kormány délután dönt arról, hogy "vörös listára" helyezi szomszédját, és kötelező karantént rendel el az onnan érkezők számára. Azoknak a szlovén állampolgároknak, akik jelenleg Horvátországban tartózkodnak, vasárnap éjfélig haza kell térniük. Azoknak, akik péntektől utaznak a szomszédos országba, kötelezővé teszik a házi elkülönítést. Az elmúlt egy hétben Olaszország és Ausztria is szigorított Horvátországgal szemben. Csütörtökön pedig Németország jelezte, hogy két régiót, Split-Dalmát és Sibenik-Knin megyét "vörös listára" helyezte. Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.