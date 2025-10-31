A brutális bűncselekmény másfél hete történt, az elkövetők valamennyien letartóztatásban vannak.
Washington egyre nyíltabban bírálja a Netanjahu-kormányt a Gázai övezetet sújtó brutalitás miatt.
A törvény teljes szigorával sújtanának l e rá.
Az lehetett a bűnük, hogy a valóságot akarták bemutatni egy helyi bírósági tárgyalásról, de az álarcos támadóknak éppen ez nem tetszett.
Nyilvánosságra hozták a videófelvételeket arról a január eleji memphisi incidensről, amelyben rendőrök intézkedés közben halálra vertek egy férfit. Az áldozat, a 29 éves Tyre Nicholsés az intézkedő öt rendőr is fekete, a rendőröket elbocsátották, gyilkosság és más bűncselekmények miatt büntetőeljárás indult ellenük. Több amerikai városokban tüntetéshullám indult a rendőri erőszak ellen.
Minderről azok az orvosok beszéltek, akik a praxisuk elvesztésétől és letartóztatástól félve titokban kezelik a demonstrációk sebesültjeit.
Jens Stoltenberg szerint, ha hagyják az orosz elnököt nyerni, az erőszak nyerhet teret a világon.
Két és fél év szabadságvesztésre ítélték a féltékenységből éveken át válogatott eszközökkel bántalmazót, akinek ennek ellenére megbocsátott asszonya.
Az emberkereskedelemmel gyanúsítottak akár tíz év börtönbüntetésre is számíthatnak.
Az utcán fojtogatta és ütötte az áldozatot.
Egy 17 éves fiatal halálra verte hasonló korú zárkatársát a fiatalkorúak szirmabesenyői börtönében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség halált okozó testi sértés miatt indította meg az eljárást - tájékoztatta a vádhatóság szerdán az MTI-t.
Egy eddig Magyarországon példa nélkül álló rémtett jutott a Bors tudomására. A szörnyűséget egy Somogy megyei településen követték el, amelyet a tettes videóra vett.
Az egyik legnagyobb magyarországi jogvédő szervezet, a Helsinki Bizottság három munkatársa február végén két napot töltöttek a szerb-magyar határon. A Horgos és Szabadka környékén várakozó menekültek nekik is arról számoltak be, hogy “kék egyenruhások” különféle módokon bántalmazták őket, és többjükön jól látható külsérelmi nyomok is voltak.
Vagy már nem is annyira "döbbenetes" manapság. De hogy nagy baj van, az biztos. A jelenség elemzése - valóban egyre gyakoribb, hogy a társadalmi problémákból adódó fusztráció a legelképesztőbb és riasztóbb módon fordít egymással szembe embert emberrel, társsal, ismerőssel, baráttal, sőt családtaggal - túlfeszíti az itt rendelkezésre álló kereteket, de hogy a szakembereknek és az ország vezetésének ezzel foglalkoznia kellene, és nem pusztán újabb és újabb börtönök építésével letudni a feladatot, a dolgukat, az biztos.
Nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség az ellen a két férfi ellen, aki tavaly januárban Ózdon egy embert megölt, egy másikat csaknem szintén halálra vert.