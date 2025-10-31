Döbbenetes brutalitással ölte meg ismerősét a 20 éves fiatal

Vagy már nem is annyira "döbbenetes" manapság. De hogy nagy baj van, az biztos. A jelenség elemzése - valóban egyre gyakoribb, hogy a társadalmi problémákból adódó fusztráció a legelképesztőbb és riasztóbb módon fordít egymással szembe embert emberrel, társsal, ismerőssel, baráttal, sőt családtaggal - túlfeszíti az itt rendelkezésre álló kereteket, de hogy a szakembereknek és az ország vezetésének ezzel foglalkoznia kellene, és nem pusztán újabb és újabb börtönök építésével letudni a feladatot, a dolgukat, az biztos.