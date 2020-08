Akár 37-szer többen is elkaphatták a koronavírust Újdelhiben, mint ami a hivatalos adatokban szerepel

A vádak szerint társaival több százezer adományozót tévesztettek meg.

Három másik emberrel együtt New Yorkban letartóztatták Steve Bannont, Donald Trump 2016-os kampányfőnökét – számolt be róla a Guardian . Bannon az altrightos Breitbart News alapítója és igazgatója volt, és az elnök megválasztása után mindössze hét hónapig dolgozott a Fehér Házban. Mindkét pozíciójából távoznia kellett nyilatkozatai, illetve az amerikai elnök családját megbélyegző könyve miatt. Azt mondta ugyanis Michael Wolff botránykönyvében, hogy az elnök fia az oroszokkal tárgyalt az elnökválasztási kampány idején. Később közleményt adott ki , amelyben azt állította, hogy ez félreértés, valójában az elnök volt kampányfőnökéről beszélt. Az amerikai ügyészség csütörtöki közleménye szerint Bannon és három társa, a We Build The Wall (Mi építjük a falat) csoport tagjai