Eddig tizenháromnál jár a halálos áldozatok száma.
Több embert halálra tapostak Újdelhi főpályaudvarán szombat este, amikor zűrzavar alakult ki a peronon várakozó zarándokok tömegében.
November 10-ig bezárták az iskolákat, a következő hétre pedig közlekedési korlátozásokat jelentettek be.
Az eset ismét felkorbácsolta az indulatokat a nőkkel szembeni erőszak miatt. Az indiai rendőrség később közölte, hogy letartóztattak egy férfit a gyilkossággal kapcsolatban.
A becslések szerint 54 ezer idő előtti halálesetet okozott 2020-ban India fővárosában a légszennyezés.
A több mint húszmillió lakosú indiai fővárosban 5,8 millióan fertőződhettek meg egy tanulmány szerint.
Az egyik elkövető enyhébb büntetést kapott társainál, mert kiskorú volt a bűncselekmény idején.
Vascsövekkel, botokkal és baseball ütőkkel felfegyverkezett hindu nacionalista bandák vették át az uralmat az utcák felett muszlim többségű negyedeiben. Lincseltek, rongáltak és gyújtogatottak, a helyiek egy része pedig szembeszállt velük. Az érintett területek anarchiába süllyedtek, a rendőrök tétlenül nézték az atrocitásokat.
Bár a javulás jelei is érezhetőek, India továbbra is komoly légszennyezettségi problémával küzd.
Rövidzárlat okozhatott tragédiát egy újdelhi piacon, a lángokat 25 tűzoltóautó tudta csak megfékezni.
A tapasztalt karrierdiplomata 1990-től a magyar fővárosban szolgált nagykövet-helyettesként.
Már mintegy 60 méter magas az indiai főváros, Újdelhi keleti peremvárosában elterülő szeméthegy, amely, ha így nő tovább, jövőre magasabb lesz mint az ország ikonikus műemléke, Tádzs Mahal.
Ingyenesen vehetik igénybe a nők a tömegközlekedési eszközöket az indiai fővárosban, Újdelhiben - jelentették hírügynökségek hétfőn.
Egy két hónapos művészeti fesztivál keretein belül huszonöt street art művész fest Delhi Lodhi kerületének falaira. A cél egy olyan művésznegyed kialakítása, mi turisztikailag is vonzó és pezsgő művészeti életet helyszínévé válhat a későbbiekben is.
Kötél általi halálra ítélte pénteken egy indiai bíróság azt a négy férfit, akik tavaly Újdelhiben egy autóbuszon megerőszakoltak és megvertek egy 23 éves diáklányt. Az ítélethozatalt tömeg várta a bíróság épülete előtt, halálbüntetést követelve.