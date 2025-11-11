Terror Delhiben – 27 ember meghalt és több százan megsérültek az összecsapásokban

Vascsövekkel, botokkal és baseball ütőkkel felfegyverkezett hindu nacionalista bandák vették át az uralmat az utcák felett muszlim többségű negyedeiben. Lincseltek, rongáltak és gyújtogatottak, a helyiek egy része pedig szembeszállt velük. Az érintett területek anarchiába süllyedtek, a rendőrök tétlenül nézték az atrocitásokat.