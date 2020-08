Omszki orvos: Nincs nyoma méregnek Navalnij leleteiben

Evo Moralest nemi erőszakért és emberkereskedelemért vonnák felelősségre.

Büntetőfeljelentést tett az ügyészségen a bolíviai kormány, mert azzal vádolják Evo Morales korábbi elnököt, hogy szexuális kapcsolata volt egy kiskorúval – jelentette be Guido Melgar bolíviai igazságügyiminiszter-helyettes helyi idő szerint csütörtökön. A kabinet azt követően döntött a feljelentésről, hogy a helyi közösségi médiában és a sajtóban olyan fényképek jelentek meg, amelyeken a 60 éves Morales egy fiatal lánnyal látható, aki most 19 éves. A korábbi elnököt nemi erőszakért és emberkereskedelemért vonnák felelősségre. Előbbiért 2-6, utóbbiért akár 10-15 évet is kaphat. Evo Morales tavaly novemberben távozott a hatalomból, miután vitatott elnökválasztást követően hatalmas tüntetések kezdődtek, és a fegyveres erők is csatlakoztak a távozását követelő tömegekhez. Az államfő a lemondása után el is menekült az országból.