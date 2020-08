Óriási földgázmezőt talált a Fekete-tenger alatt Törökország

Az egykori stratégiai főtanácsadó már a tizedik személy az amerikai elnök környezetéből, aki ellen az elmúlt négy évben vádat emeltek.

A manhattani bíróság ötmillió dolláros óvadék ellenében szabadlábraStephen Bannont. Donald Trump egykori stratégiai főtanácsadója a vád szerint társaival mintegy egymillió dollárt jogellenesen használt fel a mexikói határra tervezett „fal” építésére létrehozott alapítvány pénzéből. A nap barnította, amúgy a tőle megszokott módon ápolatlan Bannon a bíróságról távozóban azt mondta, hogy „az egész fiaskónak az a célja, hogy megakadályozza a fal felépítését”. Donald Trump választási ígérete volt a 3145 kilométeres amerikai-mexikói határon építendő „gyönyörű fal, amelyet a mexikóiak fognak kifizetni”. Ebből egy decemberi tájékoztatás szerint 150 km valósult meg, aminek zöme létező kerítést váltott ki, csupán öt km valóban új „fal” épült. A We Build the Wall (Mi megépítjük a falat) nevű alapítvány szervezői azt ígérték, hogy egyetlen centet sem fordítanak saját céljaikra. Felhívásukra mintegy félmillió ember küldött összesen 25 millió dollárt. Ebből Bannon és még két személy közreműködésével 100 ezer dolláros kezdeti, majd további havi 20 ezer dolláros fizetést juttattak Brian Kolfage-nak, aki kezdeményezte és a nyilvánosság előtt képviselte az alapítványt. Amikor megtudták, hogy vizsgálat folyik ellenük, áttértek a titkos üzenetváltásra és megpróbálták álcázni az utalásokat. Bannon nagy bajban van, mert a hozzá hasonlóan akár 40 évi börtönnel fenyegetett vádlott társainak érdekük a vádalku. Csak akkor reménykedhet számára valamelyest kedvező kifejletben, ha maga is együttműködik az ügyészséggel, ekkor viszont más, Trumpnak még kellemetlenebb ügyekről is kérdezhetik. Bannon már a tizedik személy Trump környezetéből, aki ellen az elmúlt négy évben vádat emeltek. Az elnök az első adandó alkalommal elhatárolódott volt főtanácsadójától. Mint mondta, nagyon régen nem beszéltek és kezdettől ellenezte az alapítvány ötletét. Trump 2017 nyarán küldte el a Fehér Házból Bannont, mert az több kérdésben ellentmondott neki, és különben is, túl sokat forgolódott a reflektorfényben.