Mégis engedélyezték, hogy Navalnijt Németországba szállítsák

Novemberben az amerikaiak nem csak elnököt, jövőt is választanak. A kihívó ajánlata a normalitás helyreállítása, közben Trump folyamatosan trollkodik.

Harminchárom évvel első próbálkozása után Joe Biden egy lépésre került céljától, a Fehér Háztól. Magyar idő szerint pénteken hajnalban fogadta el a Demokrata Párt elnökjelöltségét, majd kiment a wilmingtoni rendezvényközpont parkolójába, ahol az autóikban ülő, a járványügyi előírásokat betartó, ám lelkesen zászlót lobogtató hívei várták. A négynapos virtuális pártgyűlés első és egyetlen „off line”, azaz nem az interneten zajló eseményeként még tűzijáték is volt. Programhirdető beszédében Biden egyszer sem nevezte néven Donald Trumpot, ám nyilvánvalóvá tette, hogy ki és mi ellenében indul: „A mostani elnök túlságosan hosszan burkolta sötétségbe Amerikát – túl nagy a harag, túl nagy a félelem, túl nagy a megosztottság. Itt és most szavamat adom, ha rám bízzátok az elnökséget, a legrosszabb helyett a legjobb tulajdonságainkból fogok meríteni. A fény szövetségese leszek, nem a sötétségé.” További ígéreteket is tett, legfőként azt, hogy egyesíteni akarja a most mélyen megosztott nemzetet és minden amerikai elnöke kíván lenni, azoké is, akik netán nem szavaznak rá. „Ez most nem a pártok pillanata, ez Amerika pillanata” – szögezte le csillagos-sávos zászlók egész fala előtt, már-már a Fehér Házat idéző környezetben. A jelöltállító konvenció egyik központi üzenete éppen ez a széles összefogás volt, ezért kaptak a programban szokatlanul hangsúlyos szerepet a „túloldal” képviselői, a Trumppal szembeforduló republikánusok. Ahogyan Biden fogalmazott, „ez sorsfordító választás, hosszú, hosszú időre ez fogja meghatározni, miként néz majd ki Amerika”. A Demokrata Párt jelöltje életkoránál fogva mindenképpen átmeneti szerepet töltene be. Győzelme esetén a jelenlegi válságok kezelését, a járvány és a gazdasági nehézségek leküzdését, a klímaváltozás csillapítását és a lőfegyverekkel elkövetett bűncselekmények visszaszorítását ígéri. Alelnökjelöltje pedig a kora alapján lányának is beillő Kamala Harris, aki színes bőrű nőként az új politikai nemzedék jelképének tekinthető. A konvenció csütörtök esti programjából kiemelkedik a korábbi elnökjelölt Pete Buttigieg, aki méltatta Biden támogatását a melegek házasságának ügyében. Az ázsiai származású Tammy Duckworth szenátor, aki helikopterpilótaként mindkét lábát elveszítette az iraki háborúban, azért bírálta a jelenlegi elnököt, mert az júniusban egy fénykép elkészítése kedvéért katonákkal ürítette ki a Fehér Házzal szemközti teret. Donald Trump egész héten minden tőle telhetőt megtett, hogy elterelje a figyelmet a Demokrata Párt jelöltállító konvenciójáról. Internetes bejegyzéseiből látszik, hogy mind a négy este ott ült a tévé képernyője előtt és szinte azonnal reagált az elhangzottakra. Csütörtökön, alig néhány órával Biden nagy beszéde előtt az elnök a pennsylvaniai Scrantonba utazott, ahol a radikális balosok bábjának próbálta beállítani kihívóját, a város szülöttét. A republikánusok konvenciója hétfőn kezdődik, a négy nap során a tervek szerint vegyesen lesznek internetes és valós közönség előtti rendezvények. Trump csütörtökön nagy csinnadratta közepette, a Fehér Ház kertjében tervezi elfogadni a jelölést. Két és fél hónappal a november 3-i választás előtt a közvélemény-kutatások alapján Biden országosan és a kulcsfontosságú államokban is jól áll, ám győzelme távolról sem vehető biztosra. Trumpnak sokat segíthet, ha októberig enyhül a most naponta 1200-1400 életet követelő koronavírus-járvány és gyorsuló ütemben csökken a tavasszal nagyon megugrott munkanélküliség. Az elnököt végső soron megválasztó elektori testület összetétele a kisebb, manapság inkább konzervatívnak számító államoknak kedvez. „Előfordulhat, hogy Jo Biden és Kamala Harris hárommillióval több szavazatot kap, és mégis veszít. Nekem elhihetik” – mondta szerdán Hillary Clinton, aki 2016-ban pontosan így járt.