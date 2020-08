Megsemmisült két horgásztó Zala megyében a heves esőzések miatt

A borsodi választókörzetben időközi választást tartanak.

A politikus megfogalmazása szerint a Fidesznél összeültek, és kitalálták, hogy a jobbikos Bíró László így nem indulhat el összellenzéki jelöltként az időközi országgyűlési választáson.

A jobbikos képviselő szerint a hatalom fél az ellenzéki összefogástól, ezért szintet léptek.

Jakabék azt remélik, hogy a választási bizottság másként fog dönteni, és végül zöld utat adnak Bíró Lászlónak és az ellenzéknek. Ahogy fogalmazott, „ami most történik Borsodban, azt a fehérorosz Lukasenka is megirigyelhetné”. Bíró László korábban Budapestet is „judapestnek” nevezte, de „istenfélő emberként” bocsánatot kért bűneiért . A jobbikos Bíró László az ellenzéki pártok összefogásával indul az októberi szerencsi időközi parlamenti választáson, amelyet a fideszes Koncz Ferenc halála miatt írtak ki. Bírót rasszistának tartja Setét Jenő roma aktivista. Állítása szerint a politikus korábban azt mondta, hogy az országot nemcsak „a Hasszánoktól”, hanem a „Sztojkáktól” is meg kell védeni.