Közúti balesetek országszerte: az M0-ás autóúton hatan ütköztek

Az M0-ás körgyűrűn jelentős torlódás alakult ki, az 1-es és a 64-es főúton pedig többen megsérültek.

Hat autó ütközött össze szombaton délelőtt az M0-ás autóúton, Halásztelek külterületén – adta hírül a police.hu . A beleset oka egyelőre tisztázatlan, a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a rendőrök a belső és a középső forgalmi sávot lezárták. A rendőrség torlódásra figyelmeztetett. Két kilométeres sor keletkezett ugyancsak az M0-s autóúton: utóbbiról az MTI az Útinform információi alapján azt közölte, hogy Nagytéténynél is történt egy baleset. Később azt írták, a Nagy-Duna hídon szintén több jármű karambolozott, ott a belső sávot zárták le, emiatt 8-9 kilométer hosszú torlódás alakult ki. A rendőrségi portál szerint rövidebb-hosszabb ideig ugyancsak lezárások voltak karambolok miatt két másik főútvonalon is. Az 1-es számú főúton csaknem egy órán át félpályás útlezárás volt, mert dél körül két autó ütközött, és ketten meg is sérültek. Hasonló mértékű forgalomkorlátozás volt több mint egy órán keresztül a 64-es főúton Enyingnél, ahol 11 óra után szintén két autó karambolozott, és egy ember megsérült.