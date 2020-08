Felemás válságkezelés a szomszédoknál is

Engedély nélküli tömegtüntetés szervezésével vádolják őket.

A fehérorosz hatóságok őrizetbe vették hétfőn az ellenzéki koordinációs tanács két tagját egy gyárbejáratnál – közölte a tanács szóvivője hírügynökségekkel. Olha Kovalkovát és Szjarhej Dileuszkit a rendőrség különleges részlege vette őrizetbe a minszki traktorgyár bejáratánál, a hírügynökségek szerint egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen váddal. Hivatalosan megerősítették az őrizetbe vétel tényét. A koordinációs tanács Kovalkova Facebook-oldalán közzétett nyilatkozata szerint engedély nélküli tömegtüntetés szervezésével vádolják őket. Az ellenzék múlt kedden alakította meg a koordinációs tanácsot, amelynek az a célja, hogy tárgyalásos úton megegyezzen a kormánnyal a hatalom átadásáról. Több tucat tagja között értelmiségiek és politikusok is vannak. A hatóságok azonban csütörtökön büntetőjogi eljárást indítottak a testület ellen a hatalom megszerzésére tett illegális kísérlet vádjával, majd őrizetbe vették a tanács két vezető tagját, Makszim Znak jogászt és Szjarhej Dileuszki traktorgyári munkást. Utóbbit most másodízben vették őrizetbe. Pénteken kihallgatták, de elengedték őket. A tanács tagja az ellenzék vezetője, Szvetlana Tyihanovszkaja is, aki a napokban Litvániába menekült. A TASZSZ hírügynökség jelentése szerint hétfőn a gyárakban rendben megindult a munka, az üzemi sztrájkbizottságok munkabeszüntetésre szólító felhívásai ellenére. Alekszandr Lukasenko elnök Grodnóban elhangzott beszédében szombaton azt követelte, hogy zárják be a sztrájkoló üzemeket. Szjarhej Dileuszki, aki a minszki traktorgyár sztrájkbizottságának vezetője is, a hét végén azt mondta, hogy a gyár minden részlege dolgozik, de szerinte a légkör „vihar előtti csendre” emlékeztet.



A fehérorosz védelmi minisztérium hétfőn arról tájékoztatott, hogy előző este a litván-fehérorosz határ térségében a légierő megakadályozta, hogy államellenes jelszavakat tartalmazó léggömböket juttassanak a fehérorosz légtérbe. A Mi-24-es helikopterekkel végrehajtott akcióban nem került sor fegyverhasználatra a közlemény szerint. Ezzel szemben a litván külügyminisztérium tiltakozó jegyzéket adott át a fehérorosz félnek, mert állítása szerint egy Mi-24-es helikopter megsértette a litván légteret. Az Európai Unió pénteken arra szólította fel a fehérorosz hatóságokat, hogy ne indítsanak büntetőeljárást az új ellenzéki testület ellen.