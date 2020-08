A Cipollák örökké köztünk élnek

Jabbo Smith, Adrian Rollini, Jelly Roll Morton és más amerikai zeneszerzők ritkán hallható műveiből összeállított koncerttel ünnepli születésnapját a 35 éves Bohém Ragtime Jazz Band. Ittzés Tamás zenekarvezető mesélt.

„Olyan jazztörténeti áttekintést adunk, amiben a kevésbé ismert szerzők, zenészek és számok kerülnek fókuszba. Szándékaink szerint csupa érdekesség. Persze Louis Armstrongot, Duke Ellingtont vagy George Gershwint nem lehet kihagyni, de az ő esetükben is ritkán játszott darabokat, illetve olyan megközelítést választunk, ami miatt még a megrögzött Bohém-rajongóknak is unikális lesz ez a koncert” – meséli Ittzés Tamás. A zenekar állandó tagjai mellett a születésnapon fontos szerephez jut a két énekes (Bolba Éva, Mudrák Mariann) és két fúvós vendég (Korb Attila, Szalóky Béla), valamint a Pepita Táncegyesület swingtáncosai. A Bohém Ragtime Jazz Band repertoárja – szigorúan véve – 1897-től az 1940-es évek közepéig ível. „Ha viszont azt nézzük, hogy Liszt-mű swing-átdolgozását is játsszuk, és saját számokat is műsorra tűzünk, akkor 1850-től napjainkig terjed a skála. A lényeg, hogy minden belefér, ami tradicionális, klasszikus jazz: ragtime, blues, New Orleans jazz, dixieland, hot jazz, swing” – mondja a zenekarvezető. Fontosnak tartja, hogy a koncerteken játszott számokról egy-két történeti érdekesség is elhangozzon, és néha – ha adekvátnak érzi – velük megesett humoros sztorikat is belefűz. E történetek és a gyakori zenei tréfák miatt írta róluk egy kritikus, hogy „a neurotikus fél világnak orvosilag kellene őket felírni.” A zenekar Kecskeméten működik, ami Ittzés szerint „ismertségben hátrányt jelent, de panaszkodni a fővárosban is lehet, dolgozni pedig vidéken is.” 1992 óta saját fesztiválokat rendeznek Kodály városában, ahol megmutatják a törzsközönségüknek az ismert hazai muzsikusokat, illetve építkeznek, tanulnak a létrejövő nemzetközi együttműködésekből. „Nyitottabbak és fejlődőképesebbek vagyunk így, mintha nem szerveznénk saját fesztiválokat. A külföldi ismertségnek sem árt: rengeteg zenésszel játszunk együtt, akik viszik a jó hírünket” – véli Ittzés.



Ahogy a komolyzene, úgy a klasszikus jazz is elsősorban a közép- és idősebb generációt vonzza. Amerikában és Nyugat-Európában a hazainál még 10-20 évvel idősebb az átlagközönség, ezért sokan panaszkodnak, hogy kihal a műfaj. A zenészek között mégis egyre több a fiatal, és a hallgatóságban is van utánpótlás. „Ugyanakkor a közönség – illetve a közízléstelenséget piaci okokból támogató média és zeneipar – egyre kevésbé vesz észre olyan produkciókat, ahol még számít a hangszertudás, a zenei forma, a prozódia, s ahol hús-vér emberek felkészültségén múlik a zenei produktum. A gombnyomásra működő, egészségtelen hangerővel üvöltő, buta zenékkel nem tudunk versenyezni, de szerencsére mindig meglesz a közönsége annak is, hogy néhány ember felmegy a színpadra és akusztikusan zenél. Csak úgy, mindenféle technikai segítség nélkül. Meggyőződésem, hogy ennek sokkal nagyobb ereje van” – mondja Ittzés Tamás. A járvány a Bohém Ragtime Jazz Band tevékenységét is érinti. Takaréklángon működnek, de nyáron már volt néhány fellépésük, szeptembertől újraindul az óbudai klubjuk, pótolják a tavaszi koncerteket. Október végére került a márciusról elhalasztott 29. Bohém Fesztivál, a külföldi turnékat pedig jövő áprilisra halasztották. „Tűzoltás van, alkalmazkodunk a helyzethez, s reménykedünk, hogy minden megvalósul.”