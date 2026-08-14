Minőségi produktumokkal várja a látogatókat az idei Zempléni Fesztivál. Az egyedi helyszíneken létrejött, műfajilag sokszínű koncertek és előadások évről évre megszólítják az egyre bővülő közönséget.
Az idei Zempléni Fesztivál költségvetése, akárcsak tavaly, most is az utolsó pillanatban realizálódott. Szerencsés helyzet, hogy sikerült életben tartani a sorozatot, mert a program továbbra is nagyon értékes, nem beszélve az unikális helyszínekről.
A tokaji térség fontos kulturális vonzereje volt évtizedekig a Zempléni Fesztivál, amely anyagi források híján idén majdnem elmaradt. Végül megmenekült, és a gazdag program azt mutatja, szükség is van rá.
Az élmények harmóniája címmel immár 32. alkalommal várja a közönséget a Zemplénben augusztus 1. és 19. között a Zempléni Fesztivál.
Sokszínű programmal szólította meg látogatóit ezúttal is, a vasárnap véget ért Zempléni Fesztivál. Szó volt többek között az Úr áldásáról és az ördög csókjáról is.
Intimebb és tágasabb terekben tíz napon át szólt a muzsika a Zempléni Fesztiválon. Igényes programokkal és néhány újdonsággal várták a szervezők a látogatókat. A zárókoncerten a trombita volt a főszereplő.
Mozart Don Giovanni című operájával zárult az idei Zempléni Fesztivál, amely változatos, többnyire magas színvonalú programjaival csaknem tizenötezer nézőt szólított meg.
Ötven zenei és irodalmi műsor, kiállítások, mindez negyven helyszínen. A gazdag történelmi, kulturális és bortermelési hagyományokkal rendelkező vidék kitesz magáért.
Szinte felfoghatatlan programkínálattal várja látogatóit Tokaj-Hegyalja és Zemplén legnagyobb kulturális eseménye, az idén 28 éves Zempléni Fesztivál – hangzott el Turjányi Miklós fesztiváligazgató és Hollerung Gábor művészeti vezető sajtótájékoztatóján.
A vasárnapi zárókoncerttel véget ért a Zempléni Fesztivál. A sorozaton fellépő művészeket idén is a leginkább a helyszínek inspirálták. A több vitatható produkció ellenére, megismételhetetlen pillanatok részesei lehettünk.
A hétvégén zár a 26. Zempléni Fesztivál, idén több mint húsz településen, kiránduló koncertekkel, templomi hangversenyekkel és világzenei premierekkel is várják a közönséget.
Véget ért tegnap a 25. Zempléni Fesztivál. A jubileumi sorozat a legjobb formáját mutatta, a szokásosnál is több helyszínen, gazdag programmal ajándékozta meg a látogatókat. A fesztivál fő erénye, hogy többnyire minőségi művészeti eseményt kínál egészen egyedülálló környezetben, így az összhatás teljesen eltér a megszokott fesztiváldömpingben tapasztaltaktól.
A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjével péntek este megkezdődött a jubileumi, huszonötödik Zempléni Fesztivál a sárospataki Rákóczi-várban.
A sárospataki Rákóczi-vár udvarán Mozart és Bartók műveivel megkezdődik a Zempléni Fesztivál jubileumi, 25. rendezvénysorozata. A program gerincét alkotó klasszikus zenei koncertek mellett lesz opera, operett, jazz, színház, tánc és kiállítások. A hagyományoknak megfelelően nemcsak városok, hanem a hátrányos helyzetű zempléni régió kistelepülései is bekapcsolódnak a fesztiválba. Hollerung Gábor művészeti vezetőt és Turjányi Miklós fesztiváligazgatót kérdeztük.
A szokásosnál is több helyszínnel és programmal várja a látogatóknak augusztus 12. és 21. között a Zempléni Fesztivál. Az indok a jubileum, idén ugyanis huszonöt éves az újra egyre kedveltebb rendezvénysorozat. A fesztivál néhány éve új stábbal és megújult programmal lépett a közönség elé.
Idén is gazdag kínálattal és több ingyenes programmal jelentkezett a 24. Zempléni Fesztivál, amely tegnap zárult. A kamara és szalonkoncertek mellett kirándulókoncerteket és dzsessz esteket is tartottak a zempléni kistelepüléseken és a nagyobb városokban Sárospatakon, Tokajban és Sátoraljaújhelyen.
Augusztusban pörögnek fel igazán a fesztiválok, bőven van miből válogatni a nyár hátralévő részében a Szigeten kívül is. Összeállításunkban a kisebb, vidéki fesztiválokból szemezgetünk.