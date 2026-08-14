Több program a Zempléni Fesztiválon

A szokásosnál is több helyszínnel és programmal várja a látogatóknak augusztus 12. és 21. között a Zempléni Fesztivál. Az indok a jubileum, idén ugyanis huszonöt éves az újra egyre kedveltebb rendezvénysorozat. A fesztivál néhány éve új stábbal és megújult programmal lépett a közönség elé.