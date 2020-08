Horvátországban és Szlovéniában kevesebb új fertőzöttet regisztráltak

Horvátországot azonban tömegesen hagyják el a turisták.

Horvátországban és Szlovéniában is csökkent az előző nap azonosított koronavírussal fertőzöttek száma - derült ki a válságstábok hétfői jelentéséből. Előbbi országot több tízezer külföldi turista hagyta el a hétvégén, miután országaik szigorításokat vezettek be Horvátországgal szemben az elmúlt napok rekordmennyiségű megbetegedése miatt.

Két új haláleset is történt, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 173-ra nőtt. A betegek közül 163-an vannak kórházban, közülük tizenketten lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 2213, a legmagasabb a járvány kezdete óta. Szombaton azonban egyetlen nap alatt 306 új fertőzést jelentettek be . A járvány kitörése óta még sosem volt példa arra, hogy átlépte volna a háromszázat a megbetegedések száma. A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták: előbbiben 38, utóbbiban 77 embernél mutatták ki a koronavírust. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus állítólag a tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb terjesztők. A napi adatokat mutató horvát e-Visitor rendszer alapján augusztusban 2,3 millió turista 17,6 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban, a tavalyi szinthez képest valamivel több mint 30 százalékos a csökkenés. A legtöbb turista a múlt héten hagyta el az országot, miután több környező ország is szigorításokat vezetett be Horvátországgal szemben a fertőzés terjedése miatt. Ausztria, Olaszország és Nagy-Britannia negatív koronavírus-tesztet kér a hazaérkezőktől, Szlovénia két hét kötelező karantént rendelt el az onnét érkezők számára, amely nem váltható ki negatív PCR-teszttel, Németország pedig két tengerparti megyére adott ki utazási figyelmeztetést.