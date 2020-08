Gócponttá vált annak a bukaresti kórháznak egy osztálya, ahol felgyújtottak egy beteget

Navalnij szervezetében ott vannak a mérgezés nyomai.

Mérgezés nyomait mutatták ki a klinikai vizsgálatok a pénteken Berlinbe szállított Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus szervezetében, közölte a Charité kórház hétfőn délután. A berlini egészségügyi intézmény közleménye szerint több különböző klinikai vizsgálat is alátámasztja azt, hogy valóban mérgezés történt, egy, a kolinészteráz családba tartozó vegyület okozta a politikus rosszullétét, de egyelőre nem tudják, pontosan milyen vegyületről van szó. Ennek tisztázásához további vizsgálatokra van szükség. Jelenleg atropinnal kezelik Navalnijt, továbbra is mesterséges kómában tartják. Állapota súlyos, de nincs közvetlen életveszélyben. Azt viszont a vegyület pontos ismerete hiányában ugyancsak egyelőre nem tudják megmondani, hogy lesznek-e hosszú távú egészségügyi következményei a méregnek vagy sem, nem tudják azt sem kizárni, hogy tartós károk érték a politikus idegrendszerét. A kórház közleménye hangsúlyozta, a kórház orvosai folyamatosan egyeztetnek a Navalnij feleségével, az állapotáról beszámoló közlemény kapcsán is így tettek. Ezt a kitételt vélhetően azért foglalták bele a közleménybe, mert hétfő délelőtt Navalnij szóvivője, Kira Jarmis kifogásolta, hogy a politikus Németországba szállítását intéző alapítvány elnöke beszámolt a sajtónak a beteg állapotáról a család megkérdezése nélkül. Jarmis leszögezte, csak a kórház és az általa kiadott, a család beleegyezésével megjelenő közlemények tekinthetők autentikusnak. Jaka Bizilj, a Cinema For Peace alapítvány elnöke arról beszélt, hogy Navalnij ugyan túléli a "méreggel elkövetett támadást", de minden bizonnyal még hosszú ideig cselekvőképtelen lesz politikusként. Már a kórház közleményét megelőzően mérgezés valószínűségéről beszélt Steffen Seibert. A német szövetségi kormány szóvivője sajtótájékoztatóján a Russia Today orosz hírtelevízió tudósítójának arra a felvetésére válaszolva, miszerint Navalnij “súlyosan megmérgezte magát”, úgy fogalmazott: “a gyanú nem arra irányul, hogy Navalnij úr súlyos mérgezést okozott saját magának, hanem arra, hogy valaki súlyosan megmérgezte, amire sajnálatos módon van néhány példa a közelmúlt orosz történelmében”. Emiatt biztosított rendőri védelmet Vlagyimir Putyin legismertebb bírálójának a német állam. Nyilatkozott a kérdésben a kijevi látogatáson lévő Heiko Maas német külügyminiszter is, még a kórházi vizsgálati eredmények ismertetése előtt. A német diplomata azt mondta, meg kell várni az ügy pontos megítéléséhez szükséges adatokat, az orvosi vizsgálatok eredményét, és ha szükséges, akkor a kriminológiai vizsgálatokét is. Sajtótájékoztatót tartott az omszki kórház is, ahol csütörtöktől kezelték Navalnijt. Anatolij Kalinyicsenko, a mentőkórház helyettes főorvosa arról számolt be, hogy két orosz laboratórium egybehangzó vizsgálata szerint nem igazolódott be a mérgezés gyanúja Alekszej Navalnijnál, méregnek vagy méreghatás termékének tekinthető vegyi-toxikológiai anyagot nem találtak a politikus szervezetében. Alekszandr Muharovszkij kórházigazgató pedig azt hangsúlyozta, az orosz orvosok erőfeszítései mentették meg Navalnij életét, és ezt a német orvosok is elismerték. A német elismerésnek azonban egyelőre az orosz sajtón kívül sehol sincs nyoma.