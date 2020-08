Szalmonella gyanúja miatt müzliszeletet hívott vissza a Nébih

Mager Andrea vagyonminiszter az állami MVM igazgatóság javaslatát elfogadva döntött arról, hogy a Mátrai Erőműért fizessenek közpénz-tízmilliárdokat Mészáros Lőrinc érdekeltségeinek, és még ennél is többet az áramtermelő életben tartására.

A Mátrai Erőmű megvásárlása során az egyedüli részvényeshez felterjesztett döntési javaslatokat az MVM alapszabályában meghatározottak szerint hagyták jóvá - közölte Tóth Bertalan írásbeli kérdésére Fónagy János miniszterhelyettes, nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár. Az MVM igazgatósága tavaly december 18-án részint 17,44 milliárd forint vételár, plusz 4,9 milliárd forint "hitelkiváltás" kifizetését javasolta a kormányfői strómanként számon tatott Mészáros Lőrinc érdekeltségei számára - emlékeztetett kérdésében az MSZP elnöke. Az általa adatigénylés során megkapott igazgatósági előterjesztés tanúsága szerint emellett 26,4 milliárd forint hitel, illetve ugyanennyi tőke kifizetését is indítványozták a megvásárolt erőműcsoport különböző társaságai számára. (Fónagy János egy korábbi levele tanúsága szerint ezek egymást kiváltó tételek, vagyis az MVM az általa nyújtott hitelekről azokat tőkévé alakítva le is mond.) A válaszból következően minderről az alapszabály alapján az MVM egyszemélyi részvényese, vagyis - a vezetéknevéből újabban a Bártfait elhagyó - Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter döntött. Fónagy János további részletek helyett néhány propagandafordulatot idézett. Szakmai értékelések rendkívül sokallják a bezárásra ítélt szénerőműért Orbán Viktor felcsúti barátja köreinek közpénzből kifizetett vételárat, amit - az ország második legfontosabb erőműve működőképessége fenntartása érdekében - további közel harmincmilliárddal még meg is kellett fejelni. Az ezt megelőző döntéshozatalt pedig azért tartják ilyen bonyolultnak, hogy - a Sukoró-ügyből, vagy épp Kocsis István exvezérigazgató elítéléséből "okulva" - egy esetleges későbbi büntetőeljárás során minél nehezebben vagy egyáltalán ne lehessen jogerősen megállapítani a törvényszegést.