Tovább javult a Tate Modern teraszáról letaszított kisfiú állapota

Könnyen megelőzhető és kezelhető a vízparti nyaralást megkeserítő fülgyulladás.

Megrekedhet a víz a fülben, ha a hallójárat dobhártya előtti része, a nagyjából 2,5-3 centiméteres cső kitágul. A feláztatott, így aztán párás és sötét környezet ideális terepe a gombáknak. Ha elszaporodnak, a fül viszket, a vakarás, piszkálás pedig még többet árt, hiszen a felsértett hallójárat be is gyulladhat. A fülgyulladás első tünete a fájdalom, de váladék is jöhet a hallójáratból és hallászavar is előfordulhat – mondta Gerlinger Imre, a Duna Medical Center fül-orr-gégésze.

A bajt jobb megelőzni; próbáljuk elkerülni, hogy víz jusson a hallójáratba, fürdőzés után alaposan töröljük meg a fülünket, ne piszkáljuk fülpiszkálóval. Ha érzékeny a fül, használjunk fürdősapkát és füldugót és legyen nálunk bóralkoholos csepp, ami kiszárítja a fület – tanácsolta a szakember. Ha a panaszok nem múlnak, orvoshoz kell fordulni.

A vízparton rovar is kerülhet a fülbe, az eltávolításhoz „5-6 percig tölthetjük tiszta vízzel a hallójáratot”, amelyet aztán el is kell távolítani, de ilyen esetben is segíthet a recept nélkül is kapható bóralkoholos fülcsepp.