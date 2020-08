Jakab Péter: A Fidesz ellenzék nélküli választást akar Borsodban

Több százezer üres konzultációs ívet őriznek Hadházy Ákosék egy titkos raktárban, hamarosan a nyilvánossághoz fordulnak a gyűjtés eredményével kapcsolatban.

Nemzeti konzultációs ívek százezrei érkeztek eddig a Hadházy Ákos által létrehozott Tisztességes és igazságos társadalomért alapítványhoz (TITA), és most is özönlenek a borítékok, az ívgyűjtő akció aktivistái országszerte átveszik a helyben gyűjtött példányokat – mondta el lapunknak Hadházy. A politikus Szél Bernadett társaságában pózolt is a könyvespolcrendszert megtöltő rengeteg borítékkal.

Hadházy nem akarta elárulni kérdésünkre, hogy eddig hány ívet gyűjtöttek össze – mint mondta, ezzel beszállnának a kormány hazug állításokra épülő számháborújába, és az eredmény demoralizáló is lehetne – de hangsúlyozta, hogy több százezer ív van már náluk jelenleg. „Ez nagyon komoly siker, meg tudjuk mutatni, hogy milyen sok embernek van elege az agymosásból” – mondta a független képviselő. Hozzátette, most, hogy a kormány augusztus 31-ig hosszabbította a hivatalos ívgyűjtési határidőt, ők is adnak plusz két hetet az akciónak.

Két hét múlva a közvéleménynek és a miniszterelnök úrnak is megmutatjuk, mit értünk el – mondta Hadházy Ákos.

A képviselő ugyanakkor biztonsági okokra hivatkozva titkolja azt is, hogy központilag hol őrzik az eddig begyűjtött íveket. Az akciót támogató pártirodák mellett jelenleg is mintegy száz civil vállalja saját névvel és címmel, hogy a szimpatizánsok hozzájuk dobják be a személyes adatokat nem tartalmazó íveket – a politikus örömtelinek tartja, hogy egy-két konfliktust leszámítva ezeket az embereket nem fenyegették, sőt, a közvélemény inkább elismerően fogadta kiállásukat.

Sikertörténet, hosszabbítással

Dömötör Csaba, a Miniszterelnökség államtitkára július végén számolt be arról, hogy addig 1,09 millóan küldték vissza nekik az íveket – az állítás hitelességét azonban megkérdőjelezi, hogy nem tudni, ebből mennyi az online leadott ív, amit könnyűszerrel lehet hamisítani. Bár az államtitkár sikertörténetként tálalta a konzultációs kampányt, az 1,09 milliós szám akkor sem számítana kiugrónak, ha Dömötör kizárólag a papíralapon kitöltött ívekről beszélt: a kormány június 15-től ugyanis 7,8 millió darab küldeményt kézbesíttetett ki egy hónap alatt – vagyis július végéig csak az ívek mintegy nyolcadát küldhették vissza.

Hadházyék csak nemzeti manipulációnak nevezik a kormányzati levelezést, tekintve, hogy az íven számos kérdést olyan irányítottan és kifejezetten sarkítottan fogalmaztak meg, amire csak igennel lehet válaszolni, a kormány érdekeinek megfelelően. ( Például: „Ön elutasítja Soros György tervét, amely beláthatatlanul hosszú időre eladósítaná hazánkat?” vagy, „Ön mit gondol, Magyarország védje meg a magyar vállalatokat az ellenséges célú külföldi felvásárlásoktól?”)