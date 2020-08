Berlin és Párizs most előre leszögezte, hogy nyitva marad a határ

Franciaország igen rossz néven vette, amikor a koronavírus-járvány európai megjelenésekor, március közepén lezárták a német-francia határt. Tobias Hans saar-vidéki miniszterelnök lépése nyomán feszültté vált a két ország viszonya.

Most ezt elkerülendő Berlin és Párizs előre leszögezte: az emelkedő esetszámok ellenére a határok nyitva maradnak. Ezt pedig Thomas Batteiss, a német szövetségi kormány turisztikai megbízottja is megerősítette. A francia fél még azt is higgadtan vette tudomásul, hogy a német külügyminisztérium figyelmeztette polgárait: lehetőség szerint ne utazzanak a francia fővárosba, illetve a Cote d’Azurra. Clément Beaune Európa-ügyi államtitkár rámutatott, hogy Németország tudományos alapon dönt arról, melyik országra vagy régióra ad ki figyelmeztetést, ezért hazája nem készül ellenlépésekre. Ez valóban így is van: a berlini külügy akkor figyelmezteti állampolgárait a veszélyre, ha az adott külföldi régióban egy hét átlagában a fertőzések száma 100 ezer főre számítva meghaladja az ötvenet. A franciák mostani visszafogottságát persze az is magyarázhatja, hogy az utóbbi hónapokban nagyon egymásra talált Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár. Jellemző, hogy amikor néhány napja Nagy-Britannia bejelentette: a Franciaországból hazatérőket kéthetes karanténra kötelezik, Cément Beaune még egészen más hangnemben beszélt. Az államtitkár akkor ellenlépéseket helyezett kilátásba. Igaz, eddig ez nem történt meg. A francia turisztikai élet képviselői mindenesetre csalódottan vették tudomásul a német döntést. Didier Arino, a Proturisme nevű tanácsadócég vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitungban úgy vélte, ha mindenki betartaná az előírásokat, náluk sem lenne veszélyesebb, mint máshol. Franciaországban az elmúlt hetekben különösképpen a fiatalok körében emelkedett meg a fertőzések száma. Szakértők szerint ennek az az oka, hogy nem fittyet hánytak az előírásokra, nem tartották egymás között a megfelelő távolságot, nem viseltek maszkot a különféle rendezvényeken. Párizsban ezért eleinte egyes utcákon, később kivált a forgalmasabbnak számító zónákban rendelték el a kötelező maszkviselést. Gyors javulásra azonban nincs kilátás. Múlt héten ugyanis a francia fővárosban és közvetlen környezetében összesen 74 gócpontot fedeztek fel.