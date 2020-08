Árverések a digitális térben: váratlan sikereket is arattak az aukciósházak

Ugyan jelentős veszteségeket könyvelhetett el a francia műtárgypiac, a visszaesés mégsem volt annyira drámai.

A koronavírus-járvány miatti leállás egyik legnagyobb veszteseinek sokáig az aukciósházak számítottak, hiszen az első korlátozások bevezetésekor, március közepén még el sem kezdődtek az árverések. Át kellett szervezni a teljes naptárat, így a szezon nem a megszokott időpontban, június végével zárult, hanem július második felében. A jelentősebb aukciókat, amelyeken impresszionista, modern festményeket és egyéb kortárs művészeti tárgyakat kínáltak eladásra, az év későbbi hónapjaira sorolták. A munka azonban nem állt le. Az árveréseket az internetes térbe helyezték át, de a szokásosnál kisebb volt az érdeklődés a műtárgyak iránt. Igaz, nem minden esetben.

A járvány azért is érintette érzékenyen az ágazatot, mert tavaly jó évet könyvelhettek el az aukciósházak, akkor az 2018-hoz képest 12 százalékkal több bevételt könyvelhettek el. Az idei pontos adatok csak az év vége felé válnak ismertté. Szakértők azt remélik, hogy a bevételkiesést 2020 második felében sikerül majd csökkenteni.

A digitális térbe való átállás nem idén kezdődött, a Sotheby’s már 2019 első felében rendezett több napon át tartó online aukciókat. Mindenesetre az idei átállásban vezető szerepet játszott a Drouot, amely több aukciósház számára nyújtott segítséget internetes platformján. A legjelentősebb francia aukciósház az Artcurial, amely a Sotheby’s-hez és a Christie’s-hez mérhető. Az 1974-ben alapított intézmény 2018-ban például összesen 200 millió euró értékben értékesített különféle művészeti tárgyakat. Akkor ez a cég árverezte el egyebek mellett a párizsi Ritz szálloda kincseit, köztük kristálypoharakat, ágyneműket. A 2018-as, illetve a tavalyi bevételt azonban idén egyelőre meg sem közelítik, az Artcurial becslései szerint 2020 első félévében a forgalom 25-30 százalékkal lesz alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. Kedvező jel azonban, hogy a gyűjtők érdeklődése nem lankadt. Meglepetésre ugyanis nem egy olyan árverésre akadt példa, amikor minden árverésre bocsátott műtárgy elkelt.

Szintén a pozitívumok közé tartozik, hogy jó vásárt csináltak az aukciósházak a magáneladásokkal. Ez értékesítésnek ez a formája egyre gyümölcsözőbbnek tűnik. Már az utóbbi években is egyre nagyobb bevételre tettek szert az árverőházak az általuk közvetített magáneladásokból. Idén azonban trendforduló kezd kibontakozni, hiszen a Christie’s francia ága az eladási formából 74, a Sotheby’s pedig 50 százalékkal emelte bevételét.

Akadtak egészen váratlan sikerek is. Egy július eleji árverésen nevetségesen alacsony, néhány ezer eurós kikiáltási árról indult az úgynevezett Yongle dadian, egy XV. századból származó kínai gyűjtemény, amely a világ egyik legnagyobb enciklopédiája volt. A két kötetért végül a kikiáltási ár ezerszeresét, 8,1 millió eurót fizetett egy tehetős kínai gyűjtő, aki már évek óta horribilis összegekért vásárolja fel országa régi kincseit. A gyűjtemény valóban páratlan ritkaság. Az eredeti enciklopédia, amely 22 877 kéziratos tekercsből állt, s több mint kétezer tudós dolgozott rajta, eltűnt, de készült róla másolat. Váratlanul magas összegért, 4,1 millió euróért kelt el Bourges városában egy másik kínai régiség, egy a Csien-lung kínai császár uralkodása idejéből, a XVIII. századból származó porcelánváza.

A kisebb meglepetések közé tartozik az is, hogy a Christie’s France 9,6 millió euró bevételre tett szert összesen idei internetes árveréseiből, ami a tavalyi online-aukciók bevételének a háromszorosa. A kortárs művek a járvány miatti nehézségek ellenére idén is jó áron keltek el. A cég a legjobb vásárt az 1985-ben elhunyt francia festő, Jean Dubuffet képével, a Pourleche Fistonnal csinálta, amit 5,6 millió euróért vittek el. 3,4 millióért kelt el Nicolas de Stael orosz származású francia festő 1953-as mesterműve, a Plage a Agrigente – emlékeztetett a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A Sotheby’s-nél a csúcsot az 1919-ben született francia művész, Pierre Soulages fesrménye, a Peinture 130x62 cm 14 avril 1957 jelentette, amit 3,7 millióért vihetett el a licitáló. Az Artcurial számára a legnagyobb bevételt Alexander Calder amerikai szobrász, képzőművész 3,5 méteres, névtelen szobra jelentette, amelyből 4,15 millió euró folyt be.