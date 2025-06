Szembe jött vele a profizmus a Sotheby's aukciósházban dolgozva - Ferenczy Bálint művészettörténész mesél

Hogy egy műtárgy mitől lesz értékes, nemcsak az esztétikán múlik. Nézhet ki bármilyen jól, fontos az is, hogy melyik művész, melyik korszakban és miért alkotta meg, korábban hol állították ki, és milyen gyűjteményekben szerepelt. Ferenczy Bálint művészettörténész szerint ma már az is szempont, mennyire népszerű a művész az interneten. Korábban a világ egyik legnagyobb aukciósházánál, a Sotheby’snél dolgozott, 2018-ban pedig elindította a saját, félig virtuális, félig valós galériáját. Bár az online műkereskedelemben is otthonosan mozog, szerinte egy komoly műtárgyat vásárlás előtt mégiscsak jobb élőben is megtekinteni.