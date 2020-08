Bajnokok Ligája: Óriási meglepetés, az FTC idegenben kiejtette a Celticet

A magyar bajnok taktikailag jelesre vizsgázott, jobb helyzetkihasználásának köszönhetően jutott tovább és várhatja a hétfői sorsolást.

A labdarúgó Bajnokok Ligája második selejtezőkörében a Ferencváros óriási meglepetésre 2-1-re győzött a skót Celtic Glasgow vendégeként. Sigér korai bombagóljára a második félidő elején válaszoltak a hazaiak, aztán Tokmac is betalált. Az FTC kétszer találta el ellenfele kapuját, ezúttal ez is elég volt a sikerhez. A BL 3. selejtezőkörének párosításait hétfőn sorsolják ki.



96. perc: A holland bíró lefújta a mérkőzést, óriási meglepetésre a Ferencváros kiejtette a Celticet.



94. perc: Már csak egy perc van vissza, Sigértől így is feljegyezhettünk egy lövést.



90. perc: Öt percet hosszabbít a játékvezető.



88. perc: Egyre feszültebbek a skótok, a Ferencváros megpróbálja eldugni a labdát.



85. perc: Uzuni lába kapott görcsöt, kicsit szusszanhat a Ferencváros. Az albán szélső nem maradt a pályán, Dvali váltotta.



83. perc: Ntcham lövése pattant meg a vizes talajon, Dibusz azonban hárítani tudott.



80. perc: Lejött a gólszerző Tokmac, Skvarka állt be be a hajrára.



78. perc: Cserélt Lennon is, a West Hamtől igazolt támadó, Ajeti váltotta Forrestet. Elhamed sem maradt a pályán, az ő helyére Frimpong érkezett.



75. perc: GÓL! Elhamed engedte el a labdát, Tokmac megnyeri mellette a versenyfutást, majd éles szögből, az ötös sarkáról betalált. (1-2)



74. perc: Tokmac lőtt 20 méterről, a gyengécske próbálkozás csemege Barkasznak.



71. perc: Jön az első csere: Boli váltotta Isaelt.



69. perc: Nem vállal kockázatot a Ferencváros, de legalább ezekben a percekben már nem egy kapuzik a Celtic, jelenleg ezt is értékelni kell.



66. perc: Blazic is besárgult, Elyounoussit rúgta fel.



63. perc: Elyounoussi lépett ki ziccerben, nem is hibázott, de a játékvezető les miatt gól helyett kifelé ítélt szabadrúgást.



62. perc: Brown sárgult be.



60. perc: Jullien bólint az ötös sarkáról a kapu fölé, a Ferencvárosnak magasabb fokozatba kellene kapcsolnia.



58. perc: Szép skót támadás, a Ferencvárosnak ezúttal szerencséje volt, Ntcham lövése Dibuszon már túljutott, a labda a fölső lécen csattant.



53. perc: GÓL! Egyenlít a Celtic: Christie lövése Kovacevic fején perdült meg, Dibusz erre nem számíthatott. (1-1)



51. perc: Áll a játék, Botkát kellett ápolni, de a jobb hátvéd nem sokkal később vissza tudott térni a pályára.



46. perc: Megérkeztek a játékosok a folytatásra, a szünetben egyik mester sem cserélt.



45. perc: Véget ért az első félidő, egygólos előnnyel vonulhatott pihenőre a Ferencváros. A statisztika ugyanakkor nyomasztó hazai fölényt mutat, a Celtic 15, az FTC egy lövéssel próbálkozott.



44. perc: Nagyon nyom a Celtic, ezúttal McGregor távoli próbálkozását védte Dibusz. 42. perc: Elyounoussi nagyon aktív, ezúttal jó tíz méterről fordulhatott kapura, lövése nem volt pontos és erős sem, így csemege volt Dibusznak. 41. perc: Elyounoussi lőtt 18 méterről, ha nem is sokkal, de célt tévesztett. 40. perc: Villant az első ferencvárosi sárga, Haratin talpalta le ellenfelét. 35. perc: Ismét éledezőben a Ferencváros, Christie legutóbbi helyzete óta mezőnyben küzdenek a felek. 30. perc: A bal szélről Christie kapta a labdát, az ötösről a kapu mellé sarkazott. A Celtic az elmúlt percekben dominált, de a Ferencváros szervezetten védekezett. 27. perc: Elhamed sárgult be, elkésett belépő volt Somáliával szemben. 24. perc: Az első komolyabb hiba védekezésben, Botka az ötös sarkánál a labda mellé ugrott, Elyounoussi lökete elhalt végül a blokkban. 20. perc: Ntcham zörgette meg az oldalhálót, Dibusz rajta volt a lövésen. 15. perc: Christie lőtt 16 méterről, megpattanó próbálkozása nem sokkal suhant el a kapufa mellett. 14. perc: Többet birtokolja a labdát a Celtic, a magyar bajnok ugyanakkor állja a sarat, sőt egy-egy veszélyes kontrát is szemlélhettünk az elmúlt percekben. 7. perc: GÓL! A Ferencváros a semmiből megszerzi a vezetést, Sigér 20 méterről eleresztett bombája a hosszú alsóban kötött ki. (0-1) 4. perc: A hazaiak kezdték aktívabban a meccset, az első lehetőséget Forrest neve mellé jegyezhetjük fel, 16 méterről leadott lövését Dibusz paskolta ki. 1. perc: Szakadó esőben elkezdődött az összecsapás. A hazaiaknál meglepetésre nem került meccskeretbe a legértékesebb játékos, Odsonne Edouard, aki az előző szezonban 45 tétmeccsen 27-szer talált a hálóba. A vendégeknél ugyancsak a középcsatár, Franck Boli került ki a kezdőből, ő a kispadon kapott helyet.

Celtic – Ferencváros 1-2 (0-1) Glasgow, Celtic Park, zárt kapuk mögött. Játékvezető: Allard Lindhout (holland) Celtic: Barkasz – Elhamed (Frimpong 78.), Jullien, Ajer, Taylor – Brown, McGregor – Forrest (Ajeti 78.), Ntcham, Elyounoussi – Christie. Cserék: Bain, Bitton, Ajeti, Klimala, Soro, Frimpong, Harper. Vezetőedző: Neil Lennon. Ferencváros: Dibusz – Botka, Kovacevic, Blazic, Civic – Sigér, Haratin, Somália – Uzuni (Dvali 85.), Isael (Boli 71.), Tokmac (Skvarka 80.). Cserék: Bogdán, Heister, Dvali, Boli, Skvarka, Laiduni, Varga. Vezetőedző: Szerhij Rebrov. Gólszerzők: Christie (53.), illetve Sigér (7.), illetve Tokmac (75.)



Sárga lap: Elhamed (27.), Brown (62.), illetve Haratin (40.), Blazic (66.)