„Jött egy 180 fokos fordulat” – Segítenek és barátságot adnak

Az Amigos a gyerekekért alapítvány egyetemista önkéntesei öt és fél éve látogatják a kórházban fekvő gyerekeket, hogy játékos nyelvtanulással tegyék hasznossá a bezártságban töltött időt. Forgács-Fábián Sárával, a szervezet megálmodójával beszélgettünk.

„Legalább addig sem kütyüznek” – ez volt az egyik alapvetése az alapítványnak, de újabban online foglakozásokat is tartanak. Hogyan kerültek a kibertérbe? A járvány miatt kialakult helyzet rendkívüli megoldások felé mozdított bennünket. Korábban mindig a személyes kapcsolat fontosságát hangsúlyoztuk és fizikailag is ott ültünk a gyerekek mellett a kórházban. Erre jött egy 180 fokos fordulat: ahogy bezárultak a kórházi ajtók, úgy kinyílt előttünk egy új világ. Eddig csak Budapesten, Debrecenben, Szombathelyen és Szegeden voltunk jelen, tizenkét kórházi egységben, az online foglalkozásainkra viszont bárhonnan be lehet csatlakozni. Milyen új programokat indítottak? Az elsődleges az volt, hogy a kórházi foglalkozásainkat valahogy folytassuk. A bent fekvő gyerekek közül akit tudtak, hazaküldtek. Online felvettük velük a kapcsolatot és folytattuk a tanulást. Összességében azonban kevesebb gyerekkel tudtunk foglalkozni, mint a járvány előtt. Ott voltak az önkénteseink, tettre készen, és kerestük a lehetőséget, hogy hol tudnak segíteni. Akkor elhatároztuk, hogy továbblépünk és nem csak a beteg gyerekekre fókuszálunk. Elindítottuk az Amigos Extrát, ami egy intenzív, online érettségi felkészítő tanfolyam volt azoknak, akiknek anyagilag nehézséget okozott volna magántanárt fogadni. Júliusban pedig megkezdtük az Amigos Minit, amivel az otthon ragadt kisgyerekeknek – és szüleiknek – szeretnénk segíteni. Kik vehetnek részt az Amigos Mini programban és meddig lehet csatlakozni? A program a 6-12 éves korosztálynak szól és folyamatosan lehet jelentkezni. Ezer gyereket tudunk befogadni október végéig, most háromszáz fölötti regisztrációnál járunk. Elsősorban olyan gyerekeket várunk, akiknek a családja nehéz helyzetbe került a járvány idején, nem tudnak nyári tábort finanszírozni, vagy a munkájuk miatt nem tudnak foglalkozni az otthon lévő gyerekekkel. Nehéz fix kategóriákat megadni. Nem érezzük úgy, hogy jogunk lenne megítélni bárkiről, hogyan hatott rá a vírushelyzet. Lehet, hogy valaki jó anyagi körülmények között él, a gyereke mégis magányosnak érzi magát az óvodai-iskolai barátok nélkül és jót tenne neki a közösséghez tartozás – még ha virtuális közösségről van is szó. Fontos kritérium azonban, hogy legyen a családban egy eszköz (okostelefon vagy tablet), amit a gyerek használhat, és internet. Hogyan zajlanak a foglalkozások? Először az online foglalási rendszerünkben be kell regisztrálni egy időpontra. Ezután a gyerkőcnek küldünk egy LEGO-csomagot postán. Manapság már levelet sem nagyon kapunk, úgyhogy önmagában ez is egy izgalom, hogy jön a postás és hoz valamit. A hatvan perces foglalkozáson egy Zoom képernyőben jelentkeznek be a gyerekek – maximum tízen – és két Amigo. Minden hónapban más tematikával készülünk, most éppen a környezetvédelem van soron. Kreatív feladatokat kell megoldani, például mindenki megépíti a saját szuperhősét legóból és választ neki egy szuperképességet. Izgalmas dolog, hogy Vas megyei gyerekként a Borsod megyeivel egy képernyőben vagyok és látom, hogy ő repülni szeretne, én pedig úszni bármeddig a víz alatt. Minden gyerek egy hónapban egyszer tud részt venni online foglalkozáson. Nem kevés a havi egy alkalom? A program nem ér véget az online foglalkozás után. Hétről-hétre vannak feladatok, amiket nem a számítógép előtt kell megoldani: fejtörők és különféle építős feladatok a LEGO építőkockával. Ez fontos szempont volt. Őszintén, melyik szülő szeretné, hogy állandóan a gép előtt üljön a gyerek? A készségfejlesztő feladatok kitalálásához igénybe vettek szakmai segítséget? Nálunk mindent az Amigók csinálnak. 170 önkéntesünk van, mind egyetemisták, de vegyes az összetétel: van, aki pedagógusként fog végezni, van, aki humán erőforrás szakon a csapatépítésről tanul. Félig gyerekek, félig felnőttek: már át tudják gondolni, hogy mi az, ami fejlesztő hatású, ugyanakkor elképesztően bele tudják élni magunkat a játékba és könnyedén kapcsolódnak a kisgyerekekhez. A jövőben is megmarad az online-offline párhuzamosság, vagy vissza fognak állni a személyes foglalkozásokra? Az Amigos missziója a beteg gyerekek segítése, és nagyon fontos, hogy ne menjünk el teljesen más irányba. Az a cél, hogy amint lehet, ott legyünk a gyerekek mellett személyesen – jelenleg négy kórházban már újra tarthatunk foglalkozásokat. Ugyanakkor annyi ötlet jutott eszünkbe, hogy az online térben miket lehetne még megvalósítani, és annyi tapasztalatot szereztünk, hogy nem zárkózunk el a folytatástól. Például az utókövetésben is remek lehetőségeket nyújt az online kommunikáció: így nem szakad meg a kapcsolat, ha egy gyerek hazatér a kórházból. Most ennek is kifejlesztjük a rendszerét.