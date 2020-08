Koronavírusos lett Hollik István

Házi karanténban dolgozik tovább a politikus.

Engem is utolért a koronavírus – jelentette be Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-oldalán. Bejegyzése szerint hétfőn és kedden rosszul érezte magát, ezért a következő napok találkozóira és elsősorban a Tranzit Közéleti Évadnyitóra figyelemmel teszteltette magát.

Mivel múlt szombaton részt vett egy magánrendezvényen, megadta a kontaktjait a hatóságoknak.

Közölte azt is, hogy nyáron nem járt külföldön és minden szabályt betartott. Jelenleg pedig a karantén szabályaira tekintettel dolgozik tovább.

Azt ezen a héten jelentették be, hogy elmarad idén a Tanzit fesztivál – ahol Orbán Viktor kormányfő is beszédet mondott volna –, mert az egyik szervező koronavírusos lett. Csütörtökön pedig az is kiderült, hogy szerda óta hatósági karanténban van a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely és a tárca parlamenti és stratégiai államtitkára, Orbán Balázs, mert múlt hét szombaton egy olyan magánrendezvényen voltak, amelyen egy résztvevő koronavírustesztje pozitív lett.