Jachtparkolót fújtak fel a Külügyminisztérium elé, hogy Szijjártó Péter könnyen találjon parkolóhelyet

Vannak, akik még júniusi bérüket sem kapták meg.

Tavaly nyárig időben jöttek a fizetések, aztán ősszel már kezdett csúszni a bér, de jellemzően pár hét alatt rendeződtek a dolgok a Hírös-Vitál Zrt. Az idén azonban súlyosbodott a helyzet – számolt be róla a 24.hu . A NAV két hete razziát tartott, majd előzetes letartóztatásba helyezték a cégcsoport fő irányítóját, Bajáki Edét és három társát. A NAV bűnügyi zár alá vett lényegében mindent a cégnél, zárolta a bankszámlát is. A gyanú bűnszervezetben való részvétel. A lap több olyan emberrel is beszélt, akinek 1-2 havi bérrel tartozott a cég.