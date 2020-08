Bírálják a Berlinalét, amiért nemsemleges színészi díjakat fognak osztani

A járványhelyzet a magyar könyvszakmát sem kíméli. A kiadók mielőbbi segítségre szorulnak, de a kormány eddig csak minimális támogatásokat adott.

Csepregi Evelyn)

„Az elmúlt napokban, mivel újra úgy tűnt, hogy romlik a járványügyi helyzet, állásfoglalást kértünk Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvostól, aki válaszlevelében egyértelműen úgy fogalmazott, hogy a rendezvényt járványügyi szempontból nem támogatja” – olvasható a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) közleményében, amelyben bejelentették : elmarad a 91. Ünnepi Könyvhét. A hírre Dragomán György író ekként reagált : „(…) kreatív megoldásokkal, regisztrációval, távolságtartással, ültetett közönséggel igenis meg lehetett volna tartani. Vagy persze lehet, hogy inkább minden kiadónak ki kellett volna állítania egy focicsapatot, és az olvasók csapataival kellett volna villám – felolvasásokkal és beszélgetésekkel megszakított – körmérkőzéseket folytatni (…)” Sajnálattal fogadta a bejelentést Szkárosi Endre, a Szépírók Társaságának elnöke is, aki arról beszélt a Klubrádióban, kiscsoportos programok létrehozását támogatná. Mint elmondta, a Szépírók Társaságát is meghívták egy újonnan szerveződő, hasonló rendezvényre, a Budai Könyvnapokra, ahol nyolc-tíz kiadó lesz jelen. Szerinte az volna járható út a következőkben, ha kisebb, rendszeres rendezvényeket tartanának városszerte, illetve megvizsgálnák, hogyan szervezhetők irodalmi események az interneten. – Az nem Ünnepi Könyvhét, ha külön-külön néhány kiadó tart programokat, vásárt, dedikálásokat. Ez az esemény egy és oszthatatlan, aminek kilencvenegy éve a Vörösmarty tér a helyszíne. Ahogy az sem reális, hogy ültetett program legyen. Az Ünnepi Könyvhét a magyar irodalom ünnepe, nem lehet korlátozott formában megvalósítani – reagált a felvetésekre lapunknak Gál Katalin, a MKKE elnöke. Beszámolt róla, már elkészült a pavilonbeosztás (rekordszámú, 176 szervezet jelentkezett), összeállt a Könyvhétre megjelenő könyvek listája, megtörtént a Szép Magyar Könyv díjazása, begyűjtötték a kísérőeseményeket, de közben számos kiadótól érkezett megkeresés, hogy mérlegelték-e a rendezvény kockázatát. – Az eredeti felvetés hangsúlyozottan a kiadók részéről jött, ezért fordultunk a tisztifőorvoshoz ajánlásért. Ezután döntöttünk úgy, hogy virtuálisan tartjuk meg a programokat szeptember 17-e és 20-a között, online tesszük közzé a Szép Magyar Könyv 2019 díjazottait, és adjuk ki a prospektust. (

Kisléptékű állami segítség A járványhelyzet gazdasági következményei a legjelentősebbek a kiadókra nézve. Ahogy az egyesülés közleményében is olvasható: hiányzik az a védőháló, amely segítségével óvják az egyes országok e nemzeti kincsüket. Gál Katalin kiemelte: a kiadók beszámolói alapján harminctól nyolcvan százalékig terjedhet a forgalomkiesés mértéke, nélkülözhetetlen az állami segítség. A kisebb, főként rétegkönyveket megjelentető kiadóknak különösen nagy veszteségük lehet, sokan szüneteltetik a tevékenységüket. – Eddig kisléptékű állami programok történtek, azt remélem, a következőkben jelentősebb projektek is elindulhatnak. A zenei szférát hétmilliárd forintból próbálja a kormány megmenteni, ennek töredékével lehetne nagyobbat gurítani a könyvszakmában – vélekedik az elnök. Példaként megemlítette: az olvasókat és a szakmát is segítenék, ha újraindítanák a korábbi rendszert, amelyben a diákok és a pedagógusok kedvezményesen vásárolhattak; vagy ha szélesebb spektrumú és jelentősebb összegű pályázati lehetőségek lennének több műfajban. Így talán a kiadók is kevésbé szorulnának rá folyamatosan zajló méltánytalan leárazásaikra. Hangsúlyozta: nem csak a jelenlegi helyzetre kell megoldást találni, komplex struktúra-átalakításra van szükség, ezért áprilisban egy tízpontos tervezetet nyújtottak be a kormánynak. Ebben szerepelt többek között a Demeter Szilárd miniszteri biztos kezdeményezte Könyvet Otthonra Program: júliusban az állam kétszázmillió forintért vásárolt a kiadóktól könyveket és osztotta szét rászoruló családoknak. – A gyorssegély megtörtént, de a többi szempontra még nem került sor. Remélem, ősszel ezek is napirendre kerülhetnek. Előzetesen már a könyvtörvény előkészítéséről is szó esett, ami a szereplők mozgását, a kereskedést is szabályozná – részletezte Gál Katalin. Kerestük kérdéseinkkel Demeter Szilárdot, de lapzártánkig nem válaszolt az emailre. (CS.E.)

Nincs prioritása a könyvnek Súlyosnak tartaná, ha az állam direkt módon beavatkozna a könyvpiacba, de a segítséget sürgetőnek tartja Kocsis András Sándor, a Könyvkészítők Informális Fórumának jelenlegi, és az MKKE korábbi elnöke is. Úgy véli, hosszú távon a szakmán belül kellene megoldani a felmerülő problémákat. Szükséges újragondolni a részben monopolisztikus piaci helyzetben az árrések kérdését (pl. differenciált árrés), a fizetési határidőket és egyéb kérdéseket a kiadók és a kereskedők világában. A járványhelyzet kapcsán megjegyezte, ismét érzékelhetővé vált, hogy nincs prioritása hazánkban a szférának, elég a német támogatásokhoz viszonyítani. – Eddig körülbelül 2,5 milliárd forint forgalmat veszített a magyar könyvszakma a vírus miatt, így az a fajta támogatási, könyvfelvásárlási program, amit az állam beindított, egy icipici szeplőpötty. Kezdetben egymilliárd forintról volt szó a Könyvet Otthonra Programban, ebből eddig csak kétszer százmillió forint valósult meg – emelte ki. A jelenleg is zajló Márai Program kapcsán elmondta: a kezdeményezés az előző elnökség időszaka alatt indult, és akkor szintén egymilliárd forintos keretösszeget terveztek, ehhez képest elenyészőnek tartja azt a százmilliót, amelyből könyvtárakhoz juttatnak el a kiadók javaslatai alapján, az NKA testülete által válogatott köteteket. Kocsis András Sándor hangsúlyozta: tény, hogy most minden fillérre szükség van, de látni kell, számos elérhető közelségben lévő lehetősége volna az államnak, amivel valóban segíthetne: adókedvezményekre, a bérleti díjak és a bérek támogatására lenne szükség. (CS.E.)

Külföldön lassan éledezik az ágazat

A koronavírus-járványt követő leállás a kultúrán belül keményen sújtotta a könyves szakmát: Európa-szerte heteken át zárva tartottak a könyvesboltok, a kereslet rohamosan csökkent. Az Európai Írók Tanácsa március 30-a és április 24-e között 34 országban készített felmérést arról, hogy a szerzőket miként érintik a korlátozások. A megkérdezett szerzők 64 százaléka nyilatkozott úgy, hogy veszteséget kellett elkönyvelniük könyvük kiadásának elhalasztása miatt. Míg Európában egy évben 5-600 ezer könyvet jelentetnek meg, becslések szerint ez a szám idén a 150 ezret sem haladja meg. Olaszországban 23 200 könyv kiadásának halasztásáról döntöttek, az év elejétől április végéig 8 millióval kevesebb könyvet adtak el. A 29 tagszervezetet tömörítő Európai Könyvkiadók Szövetsége még május elején készített el tervezetet arra, miként lehetne segíteni a járványt követő leállás miatt nehéz helyzetbe került könyvkiadói szektort. A javaslatban azonban ajánlásokat fogalmaznak meg, igaz, a szervezetnek másra nincs is lehetősége, hiszen az európai kormányoktól függ, mekkora támogatást nyújtanak az ágazatnak. Egyebek mellett adókönnyítéseket, az ÁFA és a társasági adó eltörlését, illetve csökkentését, hitelfolyósítást javasoltak. Vissza nem térítendő támogatást is kérnek a szektor számára, valamint azt, hogy az állam vállalja át a könyvszakmában dolgozók bérének egy részét.



Ugyan az első átfogó segélycsomag Németországban nem szólt kifejezetten a könyves szakmáról, de már akkor jelentős támogatásokat irányoztak elő az egyéni vállalkozóknak. A napokban a szövetségi kormány 20 millió eurót szavazott meg a könyvkiadók és könyvkereskedők számára a kabinet „Újraindítani a Kultúrát” programja keretében. Ebből 4 milliós támogatást kap a Frankfurti és egymilliót a Lipcsei Könyvvásár. A kiadók azt remélik, az októberben esedékes frankfurti szemle enyhít anyagi gondjaikon. Már ha valóban megrendezik. Becslések szerint a német könyvkiadók bevétele 12 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A kiadók háromnegyede kényszerült bizonyos könyvek kiadásának elhalasztására vagy törlésére. Egyes kereskedések 50 százalékos forgalomcsökkenésről számoltak be. A kiadók egyébként legfeljebb 10 ezer eurós támogatást igényelhetnek a legújabb programban, a könyvkereskedéseknél ez az összeg 7500 euró. Ausztriában a kiadókat és terjesztőket tömörítő szervezet, a Literar Mechana még márciusban alapot hozott létre azon szerzők, forgatókönyvírók számára, akik közvetlen anyagi kárt szenvedtek a járvány miatt, művük kiadásának elhalasztása miatt. Szerzőnként 2000 eurós támogatást igényelhettek. Franciaországban az első segélycsomagban 5 millió euróval segítették a könyves szektort. Normandia régiója további kétmilliós támogatást biztosított a könyvkiadók és könyvtárak számára. Az SDGL nevű szervezet havi 1500 euró támogatást ígért a szerzőknek, az összeget négy hónapig kapták meg. Csepp a tengerben – vélték szakértők. Május végén ezért 600 könyvkiadó, szerző és könyvkereskedő több százmillió eurós támogatást kért Emmanuel Macron elnöktől. Dániában a szabadúszó szerzők 8333 koronás (1117 euró) segélyt igényelhettek. Belgiumban a Literatuur Vlaanderen szervezet jelentett be támogatást a szerzők számára. A belga írók egyéb módon is próbáltak bevételre szert tenni, így online előadások révén. Szakértők szerint a járvány miatti leállásnak hosszabb távon akár kedvező következményei is lehetnek: felgyorsíthatja az átállást a digitális kiadványokra. (Rónay Tamás)