Hiába várjuk a pápát?

A járványhelyzet miatt elképzelhető, hogy a katolikus egyházfőnek jövőre sem lesz egyetlen külföldi látogatása sem, azaz a 2021 őszére halasztott budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra sem jön el.

Ferenc pápa jövő szerdától, fél év megszakítás után folytatja az általános meghallgatásokat, igaz, a korábbinál szűkebb körben, a San Lorenzo in Damaso udvarban, ahol legfeljebb 500 főt tudnak fogadni. Az audienciák még februárban maradtak abba a koronavírus-járvány miatt. Arról azonban nincs szó, hogy az egyházfő mikor tesz legközelebb mikor tesz külföldön lelkipásztori látogatást. 2020-ban a pápa egyszer sem látogatott el másik országba a járványhelyzet miatt, erre utoljára 1978-ben volt példa az egyháztörténetben, éppen abban az évben, amikor egyedüli módon három egyházfő is uralkodott: VI. Pál után I. János Pált választották meg, ő azonban korai halála nem egészen egy hónapig ült Szent Péter trónján. Őt II. János Pál követte, aki a következő évtől, 1979-től hirdette az Igét a világ megannyi államában, 104 lelkipásztori vizitje során. Ugyanakkor az a megállapítás sem lenne igaz, hogy Ferenc pápa idén egyszer sem lépte át a Vatikán kapuját: február 23-án Bariban járt, ez azonban nem tartozik a hivatalos lelkipásztori látogatások közé. Egyelőre 2021-re a Szentszék egyetlen külföldi látogatást sem kötött le a katolikus egyházfő számára, teljesen érthető módon. Számítások szerint ugyanis az oltás megjelenésével jövő nyáron kezdhet visszatérni az élet a normális kerékvágásba. Ám igen veszélyes lenne már őszre lekötni bármilyen utat, már csak azért is, mert tüdőproblémái és kora miatt Ferenc pápa a különösen veszélyeztetettek közé tartozik. Egyelőre inkább az a valószínűbb, hogy a jövő év is külföldi pápai vizit nélkül telik el. Ez ugyanis rendkívüli szervezést igényel, több hónapig tart a programok, a menetrend összeállítása, hiszen ilyenkor a helyi politikai, vallási vezetőkkel, illetve a helyi katolikus közösséggel is találkozik. Mindezek miatt egyelőre valószínűtlennek tűnik az is, hogy – ha valóban meg tudják rendezni – Ferenc pápa jövő ősszel ellátogat majd Budapestre, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amit egy évvel el kellett halasztani a járványhelyzet miatt. Sokkal valószínűbb, hogy a pápa videoüzenetben köszönti a jelenlévő fiatalokat.