Újabb miniszter vonul házi karanténba

Egy kerti partin vettek részt, mielőtt kiderült, hogy a Fidesz kommunikációs igazgatója elkapta a koronavírust.

A portálnak Hollik István azt nyilatkozta, hogy

A magánrendezvény állítása szerint egy kerti parti volt. A politikus a 24.hu -nak azt is elmondta, hogy viszonylag kevesen voltak ott, és a meghívottak is a szabad ég alatt tartózkodtak, így nem gondolja, hogy mások is megfertőződhettek. Viszont mivel az ő tesztje pozitív lett , ezért a miniszternek és az államtitkárnak is karanténba kellett vonulnia.