Megosztó miniszteri jutalom: feszültségektől tart a pedagógustársadalom

A Pedagógusok Szakszervezete szerint nem településekhez, hanem az intézményekhez kellene igazítani a támogatást.

A kormány teremtse meg annak feltételeit, hogy a miniszter bejelentése ne okozzon újabb feszültséget a pedagógustársadalmon belül – reagált a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Kásler Miklós szerdai nyilatkozatára , amelyben az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője azt ígérte, négyszáz hátrányos helyzetű település pedagógusai és oktatást segítő munkatársai kapnak egyszeri, bruttó 500 ezer forintos jutalmat a hátrányos helyzetben lévő diákjaik felzárkóztatásáért. Ez mintegy 10 500 iskolai dolgozót érint. A PSZ ugyan üdvözli a döntést – ahogy azt is, hogy a kormány beismerte, a tavaszi, tantermen kívüli oktatásból sok hátrányos helyzetű tanuló kimaradt – ám arra is kíváncsiak lennének, hogy a kormány listáján nem szereplő településeken dolgozó, de ugyanezt a felzárkóztatást végző pedagógusok és segítőik is számíthatnak-e hasonló jutalomra. A PSZ alelnöke, Totyik Tamás lapunknak elmondta: a kabinet egy 2015-ös kormányrendeletben határozta meg, mely települések tartoznak hátrányos helyzetű kategóriába. A bruttó 500 ezer forintos jutalomban viszont csak azok a pedagógusok részesülnek, akik olyan szegény településeken dolgoznak, ahol van legalább egy óvoda vagy iskola. – Sok helyen nincs oktatási intézmény, az ott élő, hátrányos helyzetű gyerekek így máshova járnak iskolába, sok esetben olyan településre, ami nem számít hátrányos helyzetűnek. De az ő felzárkóztatásukat is ugyanúgy el kell végezni – fogalmazott. A PSZ szerint nem településekhez, hanem az intézményekhez kellene igazítani a támogatást.