A pótfelvételi sem javított a drámai adatokon

Tíz évre titkosították a Belügyminisztérium által megrendelt, közpénzből kifizetett dokumentumot.

Hiába szerette volna megismerni az MSZP két politikusa, Bangóné Borbély Ildikó, és az EP-képviselő Ujhelyi István is azt a tanulmányt, amit Pintér Sándor tárcája rendelt meg a Boston Consulting Grouptól (BCG), a magyar egészségügyi rendszer reformjára.

Erre hivatkozott parlamenti kérdésében Bangóné is, aki hozzátette, úgy tudja, hogy a BCG-nek augusztus 7-i határidővel kellett elkészítse az anyagot. Ő és Ujhelyi István emellett közérdekű adatigénylést is benyújtott a témában – hasztalanul.

A kormánytól nem szokatlan megoldás a titkosítás – korábban így rejtették el a 700 milliárdos Budapest-Belgrád vasúti építkezés dokumentumait is a nyilvánosság elől. Ujhelyi azonban nem adja fel, és Facebook-bejegyzése szerint a bíróságon perelné ki a dokumentumokat.

Hogy a tanulmány mit tartalmaz, arról csak háttérinformációink vannak: a Népszava úgy tudja , hogy a reform döntéselőkészítői a közfinanszírozott ellátásokat egyértelműen továbbra is adóforintokból állnák, és nincs jele annak, hogy külső forrásokat, például biztosítói pénzeket vonnának be. Ezzel párhuzamosan fölszámolnák a tulajdonformák sokféleségét az alapellátásban és a kórházi szektorban is, a teljes egészségügyi rendszerben. Egyetlen hivatal irányíthatná a szolgáltatók beszerzéseit, fejlesztését éppúgy mint a személyzeti politikáját. Úgy tudjuk szó van arról is: a kórházi ellátást úgy szerveznék újjá területi egységenként, hogy ahhoz hozzátartozzon a szak- és alapellátás is.