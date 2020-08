Dorosz Dávid visszaszólt Fürjesnek: „Államtitkár úr: ez így elég nagy butaság!”

Mesterséges autós-biciklis konfliktust gerjesztésként értékeli a fővárosi önkormányzat azt a levelet, amelyet Fürjes Balázs államtitkár ma reggel írt Karácsony Gergelynek.

Sokadszorra tapasztaljuk, hogy a Fidesz különböző rendű-rangú megszólalói próbálnak valamiféle autós-biciklis konfliktust gerjeszteni, a szükséges és elkerülhetetlen változásokat ekképpen láttatni. Ha szabad világosan fogalmaznom, Államtitkár úr: ez így elég nagy butaság – adja meg az alaphangot Dorosz Dávid fejlesztésekért felelős főpolgármester-helyettes Fürjes Balázs államtitkár ma reggel közzétett nyílt levelére adott válaszában. Karácsony Gergely helyettese komoly előrelépésnek tarja, hogy azok a fideszes politikusok, akik egymással is versenyt vívnak az „árnyék-főpolgármester” szerepéért, immár elfogadják, hogy a közösséget érintő fontos döntéseket nem magánügyként, hanem az érintettek bevonásával, szakmai konzultációk alapján hozza meg Budapest vezetése. A városvezetés úgy tekintünk a városra és annak lakóira, hogy ott nem gyalogosok, közösségi közlekedést használók, biciklisek és autósok küzdenek egymással, hanem a városukat szerető, óvó emberek szeretnének több zöldet, tisztább levegőt, élhető környezetet és a lehető legkönnyebben eljutni céljukhoz. Ez volt a kiindulópontja a kampányban bemutatott „élhető Budapest” programnak. Másrészt a járvány sok szempontból új helyzetet teremtett. Ha nekünk nem hiszi, higgye el legalább saját beosztottjának – teszi hozzá Dorosz, aki Vitézy Dávidnak a Budapest Fejlesztési Központ vezetőjének szavait idézi: „ többen szeretnének biciklizni, mint bármikor korábban, s most az autóval (is) közlekedők érdekeinek sérelme nélkül lehet újrafelosztani a közutakat, biztosítva, hogy a város a korábbinál emberléptékűbb közlekedésre alapozva is működőképes marad”. Ezenfelül arra is felhívja Fürjes figyelmét, hogy az államtitkár hivatala által megrendelt városi közlekedésről szól tanulmány is ebbe az irányba mutat. A főpolgármester-helyettes úgy véli, hogy Fürjes Balázs már „nem először próbálja azt a látszatot kelteni, mintha a belvárosi közlekedési dugók a fideszes városvezetés leváltása óra lennének jellemzőek Budapesten”, de Dorosz szerint ezt a korábbi tapasztalatok elég világosan cáfolják. Levele végén Dorosz ismerteti mindazon szempontokat és konzultációkat, amelyek eredményeként augusztus 31-ig meghozzák az ideiglenes biciklisávokat érintő döntést. Ebben természetesen figyelemmel lesznek az iskolakezdés miatt várhatóan megnövekedő közlekedési terhelésre. De ebben a kormánynak is lenne teendője. Így például támogathatnák Karácsony Gergely csúsztatott tanításkezdésre vonatkozó kezdeményezését és befejezhetnék az M0-s felújítását.