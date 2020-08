Folytatódnak az allergiások nehéz napjai: tetőzhet a parlagfű pollenkoncentrációja

Magas vagy nagyon magas lesz a pollenterhelés a következő napokban.

A következő napokban jellemzően magas vagy nagyon magas lesz a pollenterhelés, és a napokban várható a parlagfű pollenkoncentrációjának tetőzése is – írták a tisztifőorvosi Facebook-oldalon pénteken. A honlapjuk szerint az érzékenyek tünetei – tüsszögés, nátha-jellegű orrfolyás, orrdugulás, könnyező szemek, torok viszketés, torok-köszörülés, a szem fáradékonysága, nehézlégzés, általános fáradtságérzet, fejfájás – tovább erősödhetnek. Ezeket a gyógyszeres kezelés mellett úgy is enyhíthetik, ha minden este lefekvés előtt hajat mosnak, gyakran és alaposan porszívóznak a lakásban vagy nedves ronggyal letörlik a port. Érdemes ilyenkor az ágyneműt is gyakrabban cserélni, különösen a párnahuzatot és kerülni a szabadban történő szárítást – tanácsolták.