Jobbik: „aljas” a Kúria döntése

Augusztus utolsó hétvégéjén a 36, vasárnap néhol a 37 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Szombaton a fátyolfelhőzet mellett a déli óráktól intenzívebbé válik a gomolyfelhő-képződés. Elsősorban a Dunántúlon, a főváros, illetve az Északi-középhegység térségében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Estefele a Kisalföldre nyugat felől egy-egy hevesebb zivatar is besodródhat. A délnyugati szél helyenként megerősödik, de a zivatarok mentén átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőség miatt a fővárosra és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér és Tolna megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyében zivatarok veszélye miatt figyelmeztetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 36 fok között valószínű, éjszaka 10 és 19 fok közé hűlhet a levegő.

Vasárnap általában gyengén felhős, napos idő várható, de a délutáni, esti óráktól főleg nyugaton, északnyugaton helyenként már megnövekedhet a felhőzet, és előfordulhat zápor, zivatar, ugyanakkor az ország nagy részén nem valószínű csapadék. A déli, délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatar környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt.

Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyében a zivatarok veszélye miatt lesznek riasztások érvényben. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között alakul.