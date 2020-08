Megsemmisítette a bíróság a momentumos polgármester első felfüggesztését

Schanda Tamás első tesztje negatív lett.

Ahogyan több kollégám és barátom, én is karanténba kerültem a családommal együtt – jelentette be Facebook-oldalán Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára közölte azt is, hogy az első teszt eredményét már megkapta, és negatív lett.



Hende Csaba frakcióvezető-helyettes, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, valamint Nacsa Lőrinc, a KDNP frakció szóvivője szintén házi karanténba került. Mindkettejük tesztje negatív lett, ahogyan Orbán Balázs első tesztje sem mutatta ki a fertőzést. Gulyás Gergely azóta két negatív teszt birtokában már ki is szabadult az elkülönítésből.