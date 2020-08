Maszk nélkül, egymástól könyöktávolságra nézték át Orbánék a járványügyi terveket (videó)

Tavaly jelentősen csökkentek a kiadásai és a bevételei is annak a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak (CÖKA), amely az úgynevezett békemenetek megrendezését végző Civil Összefogás Fórumot (CÖF) működteti – derült ki az alapítvány beszámolójából.

Két éve – amikor országgyűlési és európai parlamenti választások is voltak – a szervezet összesen 164 millió forintot fordított „rendezvényszervezésre és ismeretterjesztésre”, ám ez az összeg 2019-ben már mindössze 22 millió forint volt. Kisebb mértékben, de az alapítvány támogatásokból befolyó bevételei is csökkentek: 2018-ban ugyanis még 185 millió forinthoz jutott a Csizmadia László által elnökölt szervezet, ám tavaly ilyen módon már „csak” 145 millió forint érkezett a CÖF-CÖKA-hoz. A Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány például 60 millió forintot juttatott a szervezetnek. A pénzt a Kárpát-medencei civil szervezetek együttműködésének koordinálására” fordították. A tavalyi év sajátossága, hogy a CÖF-CÖKA előlépett vállalkozóvá, méghozzá nem is akármilyenné: a beszámoló szerint 55,1 millió folyt be értékesítésből nettó árbevételként. Megkerestük Csizmadia László elnököt, aki elmondta: 2019-ben szponzorálási szerződést kötöttek a Szerencsejáték Zrt.-vel, amelynek következtében a rendezvényeiken reklámozták az állami céget. A megállapodás áfával együtt 70 millió forintról szólt. A nagy állami vállalatok egyébként nem fukarok, ha a CÖF-CÖKA-ról van szó, 2016-ban például az Átlátszó.hu adatigénylése következtében derült ki: az Magyar Villamos Művek félmilliárd forintot adott a szervezet tevékenységére. A beszámoló adatai egyébként azt mutatják, hogy a CÖF-CÖKA tavaly már kevésbé számíthatott az adófizetők támogatására, az szja egyszázalékos felajánlásaiból ugyanis csak 1,5 millió forint folyt be, szemben az egy évvel korábbi 2,1 millió forinttal.