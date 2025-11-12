A gyilkos rettegésben tartotta a nőt, rendszeresen fenyegette és a saját sírját is megásatta vele.
A büntetésvégrehajtásban dolgozó reintegrációs tiszt szerint a volt férj nem mutatta jelét annak, hogy bosszút akarna állni az asszonyon.
A fürdő egy fedett, medencés részében hétfő délután észleltek füstöt.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
A fegyver miatt érkező járőröket egy ártatlanul nézelődő borjú is fogadta.
A férfi annyira felhúzta magát, hogy munkagéppel rohant neki a kukásautónak.
Horgászbot, mosógép is eltűnt a családi ház melletti sufniból, a tékozló fiú rendszeresen rájárhatott a családi vagyonra.
Az elsodort gyerek könnyebben sérült, de a gázoló biciklis meg sem állt, hogy segítsen rajta.
Két férfit gyanúsítanak, akik csak részben vállalták magukra a történteket.
Az áldozat – egy 83 éves néni – könnyebben megsérült az ütlegektől.
A megengedettnél magasabb a vezetékes víz nitrittartalma, így a Dél-Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. nem ajánlja annak fogyasztását az egy éven aluli gyerekeknek Tamásiban.
Megöltek egy 23 éves férfit a Tolna megyei Tamásiban, a gyilkossággal a férfi élettársát gyanúsítják - közölte a rendőrség pénteken a honlapján.
Meghalt egy motoros, aki személyautóval ütközött szombaton Tamásinál. Az érintett útszakaszt lezárták - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Villanyvezetékeket tépett le a felhőszakadás a Tolna megyei Tamásiban. Az utcákon hömpölyög a víz, a 65-ös főút sem járható - értesült a HavariaPress.
Visszakerültek Tamásiba az óbudai Goldberger Textilipari Gyűjteményből az egyik legtovább működő hazai textilmanufaktúra, a Rittinger-féle tutyikészítő műhely gépei; az ipartörténeti érdekességeket a városban később kiállítják.