Egy Facebook-fotóval is jól lehet lakni -bizonyította be a győri szélhámos

A nő a kamu oklevelet is elvesztette, de ez sem jelentett problémát, munkát kapott az iskolában.

Közokirat-hamisítás bűntettével vádolja a Siófoki Járási Ügyészség azt a 43 éves nőt , aki végzettsége igazolására egy hamis főiskolai oklevelet használt fel. Az ügyészségi közlemény szerint a vádlott még 2001-ben szerezte meg ismerősétől a névre szóló hamis főiskolai oklevelet, hogy aztán később tanítói munkát végezhessen.

A nő 2018-ban jelentkezett egy siófoki iskolában meghirdetett oktatói állásra, és az időközben elvesztett hamis oklevélről készített fénymásolatot csatolta a pályázatához. Ez is elég volt ahhoz, hogy munkába állhasson: a fénymásolaton szereplő valótlan adatokat pedig a közhiteles Köznevelési Információs Rendszerben (KIR-rendszer) is rögzítették; a csaló csak akkor lepleződött le, amikor több felszólítás ellenére sem nyújtotta be „eredeti” oklevelét. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását kérte a vádlottal szemben.