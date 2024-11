A Gundelban lesz Orbán beiktatási bulija?

Több millió forintba is kerülhet az a titokban tartani próbált, ám a Népszava értesülése alapján a héten nyilvánosságra került „beiktatási” party, amelyet Orbán Viktor környezete is igyekezett titkolni, ám a mai Blikk már azt is tudni véli, hogy a szombat esti díszvacsorát Budapest egyik legpatinásabb éttermében, a Gundelban tartják. A lap azt is írta, hogy a számlát a holnap újraválasztandó miniszterelnök saját zsebéből fizeti.