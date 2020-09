Tanévkezdést segítő karitatív akciót indított az MSZP

A szocialisták 10 millió forinttal segítik a tanévkezdésben az arra rászoruló családokat.

Tóth Bertalan az MSZP Facebook-oldalán követhető online sajtótájékoztatón úgy értékelt, a kormány nem segíti a családokat az iskolakezdésben, holott a koronavírus-járvány miatt százezrek veszítették el az állásukat, családok maradtak jövedelem nélkül. Hozzátette: az MSZP korábban már javasolta, hogy a kormány hosszabbítsa meg a munkanélküli ellátás időtartamát, emelje annak összegét, illetve duplázza meg a több mint tíz éve változatlan összegű családi pótlékot, valamint legalább most segítsék plusz egyhavi családi pótlékkal a családokat. Az ellenzéki politikus szerint a kormánynak fontosabb a saját oligarchái támogatása, valamint a kézilabdacsarnok és az atlétikai stadion felépítése. Tóth Bertalan közölte, az országgyűlési képviselőik a fizetésük egy részét befizetik a párt szolidaritási alapjába, eddig 20 millió forintot osztottak szét karitatív akciókra. A szolidaritási alapból most meghirdetett, a tanévkezdést segítő akciót, a 10 millió forint szétosztását a párt megyei szervezetei koordinálják - mondta. Szabó Sándor, az MSZP Csongrád-Csanád megyei elnöke arról számolt be, hogy a megyében külön karitatív akciót indítanak: tanszereket osztanak a szegedi közterületeken, valamint a megye több településén is az arra rászoruló családoknak. Kozma József, az MSZP Szeged városi elnöke közölte, a megyeszékhely 100 millió forintot különített el a gyermekek beiskolázásának támogatására, mintegy 10 ezer iskolást tud ezzel segíteni az önkormányzat. A pályázatot meghosszabbították szeptember 15-ig - jegyezte meg.